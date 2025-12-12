मीरजापुर में बिजली विभाग ने थमाया दो माह का 2.20 लाख बिल, उपभोक्ता के उड़े होश

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण एक उपभोक्ता का बीपी उस वक्त बढ़ गया जब विद्युत सब स्टेशन राजगढ़ की ओर से दो माह का दो लाख 20 हजार रुपये का बिल बीते आठ दिसंबर को उसके हाथ में पकड़ा दिया गया।

कहा गया 22 दिसंबर तक बिल नहीं अदा किया गया, तो बिल में सर्च चार्ज जोड़ दिया जाएगा। जबरजस्ती थोपे गए इस भारी-भरकम बिल को देखकर उपभोक्ता परेशान हो गया। पीड़ित बिल लेकर जिम्मेदारों से गुहार लगा रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यह मामला राजगढ़ क्षेत्र के इंदिरा नगर गांव का है।