    मीरजापुर में बिजली विभाग ने थमाया दो माह का 2.20 लाख बिल, उपभोक्ता के उड़े होश

    By Prashant Kumar Yadav Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:05 PM (IST)

    मीरजापुर में बिजली विभाग ने एक उपभोक्ता को दो महीने का 2.20 लाख रुपये का बिल थमा दिया, जिससे उपभोक्ता का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। यह घटना शहर में चर्चा का ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण एक उपभोक्ता का बीपी उस वक्त बढ़ गया जब विद्युत सब स्टेशन राजगढ़ की ओर से दो माह का दो लाख 20 हजार रुपये का बिल बीते आठ दिसंबर को उसके हाथ में पकड़ा दिया गया।

    कहा गया 22 दिसंबर तक बिल नहीं अदा किया गया, तो बिल में सर्च चार्ज जोड़ दिया जाएगा। जबरजस्ती थोपे गए इस भारी-भरकम बिल को देखकर उपभोक्ता परेशान हो गया। पीड़ित बिल लेकर जिम्मेदारों से गुहार लगा रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यह मामला राजगढ़ क्षेत्र के इंदिरा नगर गांव का है।

    इंदिरा नगर निवासी श्रवण कुमार सिंह रूद्रा इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक हैं। श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि आमतौर पर उनके घर का दो महीने का बिजली बिल 15 से 16 हजार रुपये के बीच आता है।

    हालांकि इस बार विद्युत विभाग ने उन्हें लगभग दो महीने की अवधि के लिए दो लाख 20 हजार रुपये का बिल भेज दिया है। इस अप्रत्याशित राशि से वह अचंभित हैं और उन्होंने विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस संबंध में एसडीओ मड़िहान प्रमोद सिंह ने बताया कि बिल का विवरण देखकर संशोधन कराया जाएगा।

