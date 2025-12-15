प्रार्थना सभा की आड़ में करा रहे थे मतांतरण, मिर्जापुर में चर्च के पादरी और पत्नी सहित 11 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के मीरजापुर में, देहात कोतवाली पुलिस ने मतांतरण कराने के आरोप में चर्च के पादरी, उसकी पत्नी और 11 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। देहात कोतवाली पुलिस ने मतांतरण कराने के आरोप में चर्च के पादरी व उसकी पत्नी सहित 11 आरोपितों को क्षेत्र से गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया।
सभी पर प्रार्थना सभा की आड़ में गरीब, निर्धन व अन्य लोगों काे चर्च में बुलाकर प्रलोभन देते हुए उनका मतांतरण करने का आरोप है। पादरी व उनकी पत्नी पर मतांतरण कराने वालों का सहयोग करने का आरोप है।
कुरकुठिया गांव निवासी आनंद कुमार दुबे ने देहात कोतवाली में 15 दिसंबर की रात तहरीर दी। आरोप लगाया कि क्षेत्र के खरहरा गांव में एक चर्च है। उसका पादरी भोलानाथ पटेल है। वह गाजीपुर के रेवतीपुर थाना क्षेत्र स्थित तिलवां गांव का रहने वाला है।
भोलानाथ पटेल पिछले दो वर्षाें से यहां पर परिवार के साथ रहकर गरीब, निर्धन सहित अन्य लोगों को प्रार्थना सभा के बहाने बुलाता है। वहां उनका मतांतरण कराने के लिए प्रलोभन देता है। उसके बहकावे आकर लोग मतांतरण करने को मजबूर हो जाते हैं।
करीब एक सप्ताह पूर्व मेरे घर आकर आर्थिक लाभ व मेरे परिवार के बच्चों को पढ़ाने, लिखाने व मेडिकल संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रलोभन देकर बोला कि तुम ईसाई धर्म अपना लो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। 14 दिसंबर को पादरी भोलानाथ पटेल द्वारा चर्च में बुलाया गया था। वहां पहुंचा ताे देखा कि हिंदू धर्म को मानने वाले 30 से 40 लोग बैठे हैं।
उन्हीं के बीच वह भी जाकर बैठ गया। जहां पर पास्टर कृष्णकांत तिवारी निवासी बढ़ौली व अंगनू प्रसाद निवासी लेढ़ू देहात कोतवाली तथा उनके साथ पादरी की पत्नी माया पटेल व नन फूलपत्ती निवासी जसोवर पहाड़ी, निशा निवासी खरहरा, सुशीला निवासी किरतारतारा, हीरावती निवासी खरहरा, रेनू निवासी बढ़ौली, लक्ष्मी निवासी किरतारतारा, साधना निवासी विश्वनाथपुर इसाई धर्म परिवर्तन कराने में सहयाेग कर रहे थे।
विश्वास दिलाया जा रहा था कि यहां आए सभी को पवित्र जल से स्नान कराकर उनका मतांतरण कराया जाएगा। इसके बाद तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा होने लगेगी। मेरा मतांतरण कराने के लिए ले जाने लगे तो मैं वहां से भाग निकला। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी आरोपितों के विरुद्ध मतांतरण कराने सहित अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज करके दोपहर बाद उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
दो वर्ष से देहात कोतवाली के खरहरा गांव में चल रहा मतांतरण कराने का खेल
जागरण संवाददाता, मीरजापुर : देहात कोतवाली के खरहरा गांव में पिछले दो वर्ष से लोगों का मतांतरण कराने का खेल चल रहा है, लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं लगी। इसका राजफाश तब हु्आ जब देहात कोतवाली के कुरकुठिया गांव के रहने वाले आनंद कुमार दुबे को मतांतरण कराने के लिए चर्च में बुलाया गया।
गाजीपुर के रेवतीपुर थाना क्षेत्र के तिलवां गांव के रहने वाले पादरी भोलानाथ पटेल को मीरजापुर जनपद में लोगोंं का मतांतरण कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वह देहात कोतवाली के खरहरा गांव में माैजूद चर्च पर दो वर्ष पूर्व आया। यहां अपनी पत्नी माया व दो बच्चों के साथ रहने लगा। इसके बाद प्रत्येक रविवार को प्रार्थना सभा का आयाेजन करने लगा।
इसमें खरहरा गांव सहित आसपास के गांव के निर्धन, गरीब व अन्य लोग भी आकर प्रार्थना करने लगे। कुछ लोगों का सेवाभाव देखकर पादरी भोलानाथ पटेल ने बढ़ौली गांव के रहने वाले कृष्णकांत तिवारी व लेढूू गांव के रहने वाले अंगनू प्रसाद को पास्टर बना दिया।
वहीं फूलपत्ती निवासी जसोवर पहाड़ी, निशा निवासी खरहरा, सुशीला पत्नी किरतारतारा, हीरावती निवासी खरहरा, रेनू निवासी बढ़ौली, लक्ष्मी निवासी किरतारतारा, साधना निवासी विश्वनाथपुर को नन बना दिया। जो प्रार्थना सभा में आने वाले लोगाें को पढ़ाने के साथ प्रलोभन देकर उनका मतांतरण कराने का भी प्रयास कर रहे थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।