मीरजापुर में पार्टी देने के बहाने बुलाकर युवक को दिया जहर, अस्पताल में हुई मौत

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। प्रयागराज जनपद स्थित थाना भारतगज क्षेत्र के राजापुर गांव के रहने वाले प्रदीप कुमार की जनपद के मेडिकल कॉलेज से संबद्ध मंडलीय चिकित्सालय में शुक्रवार को मृत्यु हो गई। स्वजन ने युवक के दोस्तों पर पार्टी में बुलाकर जहर देकर मारने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है।

मृतक के पिता रमाकांत ने बताया कि 18 नवंबर को मेरे बेटे प्रदीप को उसके कुछ दोस्ताें ने मीरजापुर के एक स्थान पर बुलाकर पार्टी दी। जहां पर उसे खाने में जहर दे दिया।

कुछ देरबाद उसकी हालत बिगड़ने लगी तो प्रदीप ने घटना की जानकारी दी। उसे एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जहां सुधार नहीं हाेने पर गुरुवार की देररात उसे मीरजापुर के मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर लाया गया। जहां सुबह उसकी हालत में सुधार होने पर घर ले गए। दोबारा हालत बिगड़ने पर फिर ले आए तो उसकी मृत्यु हो गई।

जिले में अलग-अलग हादसों में शुक्रवार को चार लोग घायल हो गए। सभी का उपचार अलग-अलग अस्पतालों में कराया गया। चील्ह क्षेत्र के मीरजापुर-औराई मार्ग पर सागरपुर गांव के पास शाम करीब सात बजे घड़रोज से टकराकर ई-रिक्शा सवार तीन व्यक्ति घायल हो गए।