    संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव फंदे से लटका मिला, पति-पत्नी के बीच हुआ था विवाद

    By Prashant Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:42 PM (IST)

    मीरजापुर जिले में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, युवक और उसकी पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव फंदे से लटका मिला।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। कटरा कोतवाली क्षेत्र के मकरीखोह मालवीय नगर माेहल्ले के रहने वाले बृजेश सिंह के 40 वर्षीय पुत्र उपमन्यू सिंह का मंगलवार को उनके ही कमरे में लगे पंखे में फंदे से लटकता शव मिला। स्वजन ने देखा कि युवक के शरीर पर सिंदूर लगा हुआ था। उन्होंने हत्या कर शव फांसी पर लटकाने की आशंका जाहिर की है। पुलिस छानबीन कर रही है।

    बड़े भाई अभिषेक सिंह ने बताया कि छोटा भाई मकरीखोह मालवीय नगर माेहल्ला के रहने वाले उपमन्यू सिंह छोटे थे। वह घर पर मां के साथ रहते थे। दो वर्ष पूर्व उनकी शादी काजल निवासी कछवां रोड के साथ हुई थी। दोनों से एक बच्चा है। इसी बीच पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। उनकी पत्नी मायके चली गई थी।

    उधर, काजल के मायके वालों ने बताया कि काजल के मायके में शादी थी। इसमें शामिल होने के लिए काजल 12 नवंबर को मायके आई थी। उपमन्यू घर पर अकेले ही थे। मंगलवार की सुबह उनका शव कमरे में लगे पंखे से लटकते हुए मिला।

    बताया कि युवक का पैर जमीन से छू रहा था। ऐसे में इस तरह की फांसी की घटना संदिग्ध लग रही है। यही नहीं उनके शरीर पर सिंदूर लगा था और जमीन पर भी गिरा था। उन्होंने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई इसकी जांच करने की पुलिस से मांग की गई है।