अश्लील इशारे और टार्च जलाकर करता था छेड़खानी, पुलिस ने कालर पकड़कर पहुंचाया थाने
एक व्यक्ति को महिलाओं के साथ अश्लील इशारे करने और टार्च जलाकर छेड़खानी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़िताओं की शिकायत के बाद पुलिस ने त्वर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, राजगढ़ (मीरजापुर)। राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक गाँव में एक महिला ने शनिवार को थाने में पहुँचकर एक व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी। महिला ने आरोप लगाया कि उक्त व्यक्ति ने उसके साथ अश्लील इशारे किए और सोते समय अभद्रता करने के लिए टार्च जलाकर उसे परेशान किया। इसके अलावा, उसने सोते समय का फोटो खींचकर उसे वायरल करने की भी धमकी दी।
पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोप सही पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ न्याय संहिता की धारा 112 के तहत मामला पंजीकृत किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया।
राजगढ़ थाना अध्यक्ष दयाशंकर ओझा ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि महिला के साथ अश्लीलता करने और भगाने का इशारा करने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस प्रकार के मामलों में सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी महिला के साथ होने वाली अश्लीलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस घटना ने गाँव में चर्चा का विषय बना दिया है। स्थानीय निवासियों ने इस प्रकार की घटनाओं की निंदा की है और पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। गाँव के लोगों का मानना है कि इस तरह की घटनाएँ समाज में असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं और इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।
पुलिस ने इस मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपित के खिलाफ सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएँ पूरी की हैं। महिला ने पुलिस को बताया कि वह इस घटना के बाद से काफी डरी हुई है और उसे न्याय की उम्मीद है।
इस प्रकार की घटनाएँ समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय हैं। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले को गंभीरता से लेंगे और आरोपित को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी प्रयास करेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।