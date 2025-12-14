मगध एक्सप्रेस में अग्निशामक का नोजल छिटकने से किशोर घायल, इस्लामपुर जा रहे आनंद मोहन को ट्रॉमा सेंटर में कराया भर्ती

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। नई दिल्ली से इस्लामपुर जा रही मगध एक्सप्रेस की जनरल बोगी में शनिवार को पूर्वाह्न लगभग 11 बजे झिंगुरा और पहाड़ा स्टेशन के बीच डिब्बे में लगे फायर इंस्टीग्यूशर का नोजल अचानक छिटकने से एक किशोर की आंख में गंभीर चोट लगी। नोजल के छिटकते ही बोगी में धुआं भर गया, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।

घबराए यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को दस मिनट के लिए रोक दिया। इसके बाद जब ट्रेन चुनार स्टेशन पर पहुंची तो घायल किशोर को उतारकर वाराणसी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया।उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि सूचना मिलने पर गार्ड ने जाकर देखा कि किशोर घायल पड़ा है।

चुनार में उतारकर उसका रेलवे अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। यात्रियों ने बताया कि किशोर फायर इंस्टीग्यूशर पर पैर रखकर सो रहा था, तभी नोजल छिटक गया और वह घायल हो गया।