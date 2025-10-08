मिर्जापुर में पशुओं में लंपी बीमारी, खुरपका-मुंहपका तेजी से फैल रहा, चिकित्सक नदारद

जागरण संवाददाता लालगंज (मीरजापुर)। क्षेत्र में चार गौशालाओं समेत पालतू पशुओं में लंपी बीमारी और खंगवा रोग (खुरपका-मुंहपका) तेजी से फैल रहा है।उनका इलाज का सहारा सिर्फ पैरावेट और दो पशुधन प्रसार अधिकारियों तक सिमट कर रह गया है।

करीब 63 हजार गोवंश व भैंस पालतू पशुओं के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आठ पैरावेट और दो प्रसार अधिकारियों के कंधों पर है।जबकि तैनात प्रभारी पशु चिकित्साधिकारी चिकित्सालय पर नदारद दिखाई देते हैं।

लालगंज तहसील मुख्यालय स्थित पशु चिकित्सालय में स्थायी पशु डॉक्टर की नियुक्ति न होने से उपचार व्यवस्था चरमराई हुई है। ऐसे में गांवों के पशुपालक अपने बीमार मवेशियों का इलाज कराने के लिए भटकने को मजबूर हैं।

पैरावेट कभी औषधि तो कभी साधारण जांच कर राहत देने की कोशिश कर रहे है। वहीं संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए यह व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। लालगंज विकास खंड में चार अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल में बरकछ, उसरी खम्हरिया, बामी और सोनबरसा में करीब 1993 गोवंश संरक्षित हैं। उपेक्षा से जिनकी हालत लगातार बिगड़ रही है।