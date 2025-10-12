अलमारी का लॉकर तोड़कर लाखों रुपये की चोरी, जेवर लेकर फरार हुए बदमाश लूटेरे
उत्तर प्रदेश में, अज्ञात बदमाशों ने एक घर में घुसकर अलमारी का लॉकर तोड़ा और लाखों रुपये के जेवर चुरा लिए। पीड़ित परिवार के घर से बाहर जाने के बाद यह घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, चील्ह (मीरजापुर)। चील्ह थाने से दो सौ मीटर की दूरी पर रविवार को चोरों ने दिन दहाड़े घर में लगा ताला तोड़ने के बाद अंदर घुसकर आलमारी के लाकर को तोड़कर डेढ लाख रुपये नकदी व लगभग ढाई लाख रुपये के जेवरात को पार कर दिया। वियजपुरधाम से लौटे पीड़ित गृहस्वामी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन करते जल्द राजफाश करने का आश्वासन देकर लौट गई।
गांव निवासी विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि रविवार सुबह लगभग आठ बजे परिवार के साथ विजयपुर दर्शन करने के लिए घर के बाहर ताला बंद कर गए थे। शाम लगभग तीन बजे घर लौटा तो देखा कि घर का दरवाजा खुला था और अंदर अलमारी का लाकर तोड़कर उसमें रखा नकदी व सोने के आभूषण गायब थे।
घटना को देख परिवार के लोग रोने बिलखने लगे। जानकारी पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची डायल 112 नंबर के अलावा चील्ह पुलिस जांच पड़ताल की।
पीड़ित गृहस्वामी ने तहरीर देकर चोरी गए रुपये व सामान बरामद कराने की मांग की है। इस संबंध में थाना प्रभारी रविंद्र भूषण मौर्य ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
