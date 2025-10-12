अलमारी का लॉकर तोड़कर लाखों रुपये की चोरी, जेवर लेकर फरार हुए बदमाश लूटेरे

जागरण संवाददाता, चील्ह (मीरजापुर)। चील्ह थाने से दो सौ मीटर की दूरी पर रविवार को चोरों ने दिन दहाड़े घर में लगा ताला तोड़ने के बाद अंदर घुसकर आलमारी के लाकर को तोड़कर डेढ लाख रुपये नकदी व लगभग ढाई लाख रुपये के जेवरात को पार कर दिया। वियजपुरधाम से लौटे पीड़ित गृहस्वामी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन करते जल्द राजफाश करने का आश्वासन देकर लौट गई।

गांव निवासी विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि रविवार सुबह लगभग आठ बजे परिवार के साथ विजयपुर दर्शन करने के लिए घर के बाहर ताला बंद कर गए थे। शाम लगभग तीन बजे घर लौटा तो देखा कि घर का दरवाजा खुला था और अंदर अलमारी का लाकर तोड़कर उसमें रखा नकदी व सोने के आभूषण गायब थे।