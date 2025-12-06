मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर ढांचा बनाया गया तो उसे भी अयोध्या की तरह ढहा दिया जाएगा : केशव मौर्य

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। एसआइआर अभियान बिहार में सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब देश के 12 राज्यों में जारी है। उत्तर प्रदेश और विशेषकर जनपद मीरजापुर में भी यह अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता पूरी तन्मयता और जिम्मेदारी के साथ एसआइआर कार्य में जुटे हुए हैं।

मतदाता सूची का शुद्धीकरण होने के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) जैसे दल मतदाता सूची में हेरफेर करके और बूथों को लूटकर सत्ता में पहुंचने में सफल हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बूथ लूटने और मतदाता सूची में हेरफेर करने की उनकी योजनाएं विफल होंगी। बिहार के चुनाव के बाद सपा की स्थिति कमजोर हो गई है।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को अष्टभुजा डाक बंगले में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 2047 तक विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प अवश्य पूरा होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर कोई ढांचा बनाया गया, तो उसे भी अयोध्या की तरह ढहा दिया जाएगा।

इस दौरान, उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी का विधि विधान से दर्शन पूजन भी किया। मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और सभी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है।

उन्होंने यह भी बताया कि एसआइआर अभियान के तहत मतदाता जागरूकता और चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की धांधली न हो।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य है कि हर मतदाता को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया जाए। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और समाज के हर वर्ग को जोड़ें।