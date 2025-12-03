Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मीरजापुर में कौशल विकास ने खोले रोजगार के द्वार, छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाने का हो रहा जतन

    By Gurpreet singh shammiEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 05:00 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत रामसुरेश सिंह महाविद्यालय में छात्राओं के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जहाँ छात्राओं को किताबें वितरित की गईं ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कौशल विकास मिशन के तहत 60 दिवसीय प्रशिक्षण से छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।

    जागरण संवाददाता चुनार (मीरजापुर)। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत रामसुरेश सिंह महाविद्यालय के प्रशिक्षण केंद्र में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में ब्लाक प्रमुख नरायनपुर चंद्रप्रकाश सिंह ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रही छात्राओं को किताबों का वितरण किया और योजनाओं के प्रति उन्हें प्रोत्साहित किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लाक प्रमुख ने कहा कि कौशल विकास मिशन के तहत चल रहे 60 दिवसीय प्रशिक्षण से छात्राओं के जीवन में आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि इससे सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता है और रोजगार व स्वरोजगार दोनों के अवसर खुलते हैं। प्रशिक्षण में छात्राओं को सिलाई, ब्यूटी पार्लर, फास्ट फूड आदि के स्वरोजगार आधारित पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

    महाविद्यालय के प्राचार्य डा. देवी प्रसाद सिंह ने बताया कि कौशल विकास योजना का लगातार विस्तार किया जा रहा है और अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक लाभ उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रशिक्षु छात्राएं, प्राध्यापक एवं कर्मी मौजूद रहे।