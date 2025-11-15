जागरण संवाददाता, मीरजापुर । पंचस्थानीय (पंचायत चुनाव) मतदाता सूची की आर्टिफिशियल इंजेलीजेंस (एआइ) से जांच के दौरान जिले भर में 2,94,323 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं मिले थे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद निर्वाचन विभाग व जिला प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर सत्यापन किया जा रहा है। जनपद में 52912 अर्थात 18 प्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन के बाद 5008 डुप्लीकेट मतदाता मिले है। इनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया है। वहीं जांच में 47112 मतदाता वैध भी मिले हैं। इसमें 792 मतदाता ऐसे हैं जिनको साफ्टवेयर ने अलग कर दिया है।