AI से की जांच तो यूपी के इस जिले में मिले ढाई लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर, 5008 का हटाया नाम
उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में एआई जांच के दौरान 2,94,323 डुप्लीकेट मतदाता पाए गए। सत्यापन के बाद 5008 डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जबकि 47112 मतदाता वैध पाए गए। यह कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर की जा रही है, ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर । पंचस्थानीय (पंचायत चुनाव) मतदाता सूची की आर्टिफिशियल इंजेलीजेंस (एआइ) से जांच के दौरान जिले भर में 2,94,323 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं मिले थे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद निर्वाचन विभाग व जिला प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर सत्यापन किया जा रहा है। जनपद में 52912 अर्थात 18 प्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन के बाद 5008 डुप्लीकेट मतदाता मिले है। इनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया है। वहीं जांच में 47112 मतदाता वैध भी मिले हैं। इसमें 792 मतदाता ऐसे हैं जिनको साफ्टवेयर ने अलग कर दिया है।
जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय निकाय के अनुसार विकास खंड सीखड़ में 7106, हलिया में 28441, जमालपुर में 35606, लालगंज में 15208, पटेहरा कला में 17722, नरायनपुर में 25119 डुप्लीकेट मिले थे। वहीं विकास खंड मझवां में 21679, राजगढ़ 33054, पहाड़ी में 16797, कोन में 11648, छानबे 43614 और सिटी में 38329 सहित कुल 294323 मतदाताओं को एआइ द्वारा डुप्लीकेट चिह्नित किया गया था। जनपद मीरजापुर के 809 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2021 की मतदाता सूची के अनुसार लगभग 17,77,898 लाख मतदाता हैं। इसमें से 9,41,713 पुरुष व 8,36,185 महिला मतदाता हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एआइ से जांच के बाद संभावित डुप्लीकेट पंचायत मतदाता सूची भेजी गई है। संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की जांच बीएलओ के द्वारा कराई जा रही है। किसी भी व्यक्ति का दो स्थानों पर नाम होने पर उनमें से किसी एक नाम को हटाया जा रहा है। 5008 डुप्लीकेट मतदाताओं का नाम डाटा से हटाया गया है। 47112 मतदाता वैध भी मिले हैं।
- अजय कुमार सिंह, प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, पंचस्थानीय
