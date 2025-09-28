मीरजापुर में देवी देवताओं पर अश्लील वीडियो पोस्ट करने पर इंस्टाग्राम यूजर अकरम अंसारी गिरफ्तार
मीरजापुर में अकरम अंसारी को इंस्टाग्राम पर देवी-देवताओं के अश्लील वीडियो और अभद्र टिप्पणी पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हलिया निवासी प्रदीप कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। अंसारी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। पुलिस ने उसे अदवा कॉलोनी के पास से गिरफ्तार किया।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से देवी-देवताओं के रूप में अश्लील डांस करते हुए अभद्र टिप्पणी का वीडियो प्रसारित करने के मामले में अहुगी खुर्द गांव निवासी अकरम अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया।
हलिया निवासी प्रदीप कुमार ने हलिया थाना में तहरीर देकर अकरम अंसारी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश में जुटी हुई थी। तहरीर में प्रदीप कुमार ने बताया कि अहुगी खुर्द गांव निवासी अकरम अंसारी पुत्र जाकिर अंसारी के द्वारा अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अंध भक्तो की मां एवं अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए देवी देवताओं के डांस का वीडियो अपलोड किया गया है।
जिसपर हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को काफी ठेस पहुंची है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले अकरम अंसारी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश में जुटी हुई थी।
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उपनिरीक्षक चरण सिंह हेड कांस्टेबल सुनील कुमार ने अदवा कालोनी से तीन सौ मीटर आगे पुरानी पानी की टंकी के पास वाहन के इंतजार में खड़े आरोपी अकरम अंसारी को धर दबोचा।
पुलिस ने बताया कि आरोपित कहीं भागने की फिराक में किसी वाहन का इंतजार कर रहा था। थानाध्यक्ष हलिया राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बीएनएस की धारा 353(3),196,299 व 67 आईटी एक्ट के दर्ज मुकदमे में आरोपित अकरम अंसारी निवासी अहुगी खुर्द को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
