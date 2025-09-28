मीरजापुर में देवी देवताओं पर अश्लील वीडियो पोस्ट करने पर इंस्टाग्राम यूजर अकरम अंसारी गिरफ्तार

मीरजापुर में अकरम अंसारी को इंस्टाग्राम पर देवी-देवताओं के अश्लील वीडियो और अभद्र टिप्पणी पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हलिया निवासी प्रदीप कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। अंसारी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। पुलिस ने उसे अदवा कॉलोनी के पास से गिरफ्तार किया।

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से देवी-देवताओं के रूप में अश्लील डांस करते हुए अभद्र टिप्पणी का वीडियो प्रसारित करने के मामले में अहुगी खुर्द गांव निवासी अकरम अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हलिया निवासी प्रदीप कुमार ने हलिया थाना में तहरीर देकर अकरम अंसारी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश में जुटी हुई थी। तहरीर में प्रदीप कुमार ने बताया कि अहुगी खुर्द गांव निवासी अकरम अंसारी पुत्र जाकिर अंसारी के द्वारा अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अंध भक्तो की मां एवं अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए देवी देवताओं के डांस का वीडियो अपलोड किया गया है।

जिसपर हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को काफी ठेस पहुंची है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले अकरम अंसारी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश में जुटी हुई थी।