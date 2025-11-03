मीरजापुर में महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने संभाला मोर्चा, किया निरीक्षण
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने मीरजापुर में महिला संबंधी मामलों का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला उत्पीड़न की रोकथाम और शिकायतों के त्वरित निवारण पर जोर दिया। अधिकारियों को महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने और न्याय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने सोमवार को विकासखंड छानबे के कस्तूरबा बालिका विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र शिवपुर और सी एल एफ गैपुरा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में छात्राओं के कला कौशल की सराहना की और आईसीसी महिला क्रिकेट टीम को विश्व चैंपियन बनने पर शुभकामनाएं भी दीं।
गैपुरा मीरजापुर से जागरण संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार, अपर्णा यादव ने प्राथमिक विद्यालय शिवपुर में गर्भवती महिलाओं को फल वितरित करते हुए नवजात शिशुओं के लिए अन्न प्रासन और गोद भराई की रस्म भी पूरी की।
उन्होंने विद्यालय के बच्चों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम पूछा, जिस पर बच्चों ने सही उत्तर दिए। इस पर उन्होंने बच्चों की प्रशंसा की। इसके बाद, उन्होंने विद्यालय में बने मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का भी स्वाद लिया।
विद्यालय के कमरों में अंधेरा होने पर अपर्णा यादव ने नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद, वे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भटेवरा पहुंचीं, जहां उन्होंने एमडीएम और छात्राओं के पठन-पाठन की जांच की। कस्तूरबा विद्यालय में उन्होंने दर्जनों छात्राओं के साथ बैठकर एमडीएम का स्वाद लिया।
निरीक्षण के दौरान, उन्होंने छात्र-छात्राओं से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम पूछा, जिस पर छात्राओं ने सही उत्तर दिया। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने विद्यालय के सभी सदस्यों की सराहना की।
अपर्णा यादव ने बच्चियों के साथ बैठकर भोजन भी किया और रसोइयों को निर्देशित किया कि भोजन हमेशा इसी प्रकार से बनना चाहिए। कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं से ताइक्वांडो के बारे में जानकारी लेते हुए उन्होंने देखा कि बच्चे काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि सभी छात्राओं को ताइक्वांडो के साथ-साथ शिक्षा में भी प्रवीण होना चाहिए।
इस अवसर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल वर्मा, जिला प्रोवेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी, निशांत वर्मा, शिवम् यादव, सहायक शिक्षा अधिकारी राजेश श्रीवास्तव, खंड विकास अधिकारी रामपाल, डॉ रत्नाकर मिश्रा, डीपीओ वाडी वर्मा, सीडीपीओ अनुराधा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।
ब्लॉक मुख्यालय के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के प्रयास और विकास कार्य की समीक्षा की गई। अपर्णा यादव ने सभी उपस्थित लोगों से योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया।
