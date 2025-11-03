मीरजापुर में महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने संभाला मोर्चा, किया निरीक्षण

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने सोमवार को विकासखंड छानबे के कस्तूरबा बालिका विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र शिवपुर और सी एल एफ गैपुरा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में छात्राओं के कला कौशल की सराहना की और आईसीसी महिला क्रिकेट टीम को विश्व चैंपियन बनने पर शुभकामनाएं भी दीं।

गैपुरा मीरजापुर से जागरण संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार, अपर्णा यादव ने प्राथमिक विद्यालय शिवपुर में गर्भवती महिलाओं को फल वितरित करते हुए नवजात शिशुओं के लिए अन्न प्रासन और गोद भराई की रस्म भी पूरी की। उन्होंने विद्यालय के बच्चों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम पूछा, जिस पर बच्चों ने सही उत्तर दिए। इस पर उन्होंने बच्चों की प्रशंसा की। इसके बाद, उन्होंने विद्यालय में बने मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का भी स्वाद लिया।

विद्यालय के कमरों में अंधेरा होने पर अपर्णा यादव ने नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद, वे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भटेवरा पहुंचीं, जहां उन्होंने एमडीएम और छात्राओं के पठन-पाठन की जांच की। कस्तूरबा विद्यालय में उन्होंने दर्जनों छात्राओं के साथ बैठकर एमडीएम का स्वाद लिया।

निरीक्षण के दौरान, उन्होंने छात्र-छात्राओं से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम पूछा, जिस पर छात्राओं ने सही उत्तर दिया। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने विद्यालय के सभी सदस्यों की सराहना की। अपर्णा यादव ने बच्चियों के साथ बैठकर भोजन भी किया और रसोइयों को निर्देशित किया कि भोजन हमेशा इसी प्रकार से बनना चाहिए। कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं से ताइक्वांडो के बारे में जानकारी लेते हुए उन्होंने देखा कि बच्चे काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि सभी छात्राओं को ताइक्वांडो के साथ-साथ शिक्षा में भी प्रवीण होना चाहिए।