Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली एकमात्र अर्थव्यवस्था : अरुण सिंह

    By Gurpreet singh shammiEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 05:18 PM (IST)

    भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही। उन्होंने भारत की आर्थिक प्रगति को सराहा।

    prefferd source google
    Hero Image

    भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण स‍िंंह ने कैलहट स्थित रामललित सिंह महाविद्यालय में आयोजित स्वदेशी जागरूकता अभियान कार्यक्रम को संबोध‍ित क‍िया।

    जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए सभी को अपने जीवन में स्वदेशी उत्पादों को अधिक से अधिक अपनाना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी अभियान देश को विकसित आत्मनिर्भर भारत बनाने का आंदोलन है। देश की आत्मा अब आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से जुड़ चुकी है। यह बातें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कैलहट स्थित रामललित सिंह महाविद्यालय में आयोजित स्वदेशी जागरूकता अभियान कार्यक्रम में कहीं।

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली एकमात्र अर्थव्यवस्था है। आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में हम प्रतिष्ठित होंगे। आपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि इस आपरेशन में देशवासियों ने आत्मनिर्भर भारत की विजय गाथा देखी है

    । पहले हम विदेशी वस्तुओं पर निर्भर थे, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब भारत में ही ऐसे उत्पाद बन रहे हैं जो पूरी दुनिया में पहचान बना रहे हैं। रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए पहले भारत विश्व के अन्य देशों पर निर्भर था लेकिन आज देश में न सिर्फ रक्षा उपकरण बने रहे हैं बल्कि ब्रह्मोस और आकाश जैसे आधुनिक हथियारों का विश्व में डंका बज रहा है।

    कहा कि मोबाईल निर्माण में भारत, विश्व में दूसरे नंबर का देश बन गया है। ‘मेड इन इंडिया’ लिखे उपकरण हमारे देश के गौरव का प्रतीक बन रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित हजारों छात्र छात्राओं को संकल्प दिलाया कि भारत की मिट्टी और मेहनतकशों के श्रम से बने उत्पादों का उपयोग करेंगे, स्वदेशी वस्तुएं खरीदेंगे, ताकि देश के युवाओं को रोजगार मिल सके।

    यही सच्चा राष्ट्रवाद और स्वदेशी भाव है। इस अवसर पर विधायक मडिहान रमाशंकर सिंह, महाविद्यालय के प्रबंधक व पूर्व ब्लाक प्रमुख अनमोल सिंह, प्रमुख पहाड़ी इंद्रबहादुर पांडेय, पूर्व जिलाध्यक्ष सोनभद्र धर्मवीर तिवारी, अमित पांडेय, चिंतामणि मौर्य, रामलाल सिंह, बबलू सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य मेजर कृपाशंकर सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, प्रधान सत्येंद्र कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह, प्राचार्य एमपी सिंह आदि थे।

    ब‍िहार चुनाव पर बोले
    बिहार चुनाव में एनडीए व भाजपा की जीत पूरे देश ने देखी। यह जीत प्रधानमंत्री के प्रति जनता के विश्वास और बिहार में सुशासन की विजय है। 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी एनडीए की ही जीत होगी और प्रदेश में पुनः हमारी सरकार बनेगी। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याण कारी नीतियों का लाभ समाज के अंतिम पायदान तक पहुंच रहा है। आज विपक्ष की राजनीति कमजोर पड़ चुकी है और उनके पास कोई मुद्दा नही है।