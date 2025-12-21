Language
    मीरजापुर में मवैया की बेटियों ने ओपन जिला महिला वालीबाल की ट्रॉफी पर किया कब्जा

    By gurpreet singh shammi
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 05:25 PM (IST)

    मीरजापुर के चुनार दुर्ग ग्राउंड पर जिला महिला वालीबाल प्रतियोगिता में मवैयां की टीम ने घरवासपुर को हराकर ट्रॉफी जीती। अपर आयुक्त विंध्याचल मंडल डा. वि ...और पढ़ें

    डा. विश्राम ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया, सेमीफाइनल में मवैयां ने पहाड़ी को हराया था।

    जागरण संवाददाता चुनार (मीरजापुर)। ऐतिहासिक चुनार दुर्ग के ग्राउंड पर रविवार को आयोजित ओपन जिला महिला वालीबाल चौपिंयन होने का गौरव मवैयां की टीम को हासिल हुआ। मवैया की खिलाड़ियों ने रोमांचक मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए घरवासपुर की टीम को 25-23, 25-20 व 25-21 से पराजित कर ट्राफी पर कब्जा जमाया।

    समापन समारोह के मुख्य अतिथि अपर आयुक्त विंध्याचल मंडल डा. विश्राम, विशिष्ट अतिथि एसडीएम राजेश कुमार वर्मा, सीओ मंजरी राव व सूर्यगढ़ कलेक्शन चुनार फोर्ट के जीएम प्रवीण कुमार चौहान ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। प्रतियोगिता के दौरान जनपद की महिला वालीबाल टीम का चयन भी किया गया। प्रतियोगिता में जनपद की आठ टीमों ने प्रतिभाग किया और चुनार के पूर्व वालीबाल खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया।

    डा. विश्राम ने कहा कि चुनार की प्रतिभाओं ने हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने बालिकाओं का उत्सावर्धन करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में ये खिलाड़ी प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर चुनार का मान बढ़ाएंगी। इसके पहले चौपिंयनशिप का शुभारंभ एपीटीएस के सीओ गणेश गुप्ता, नपा अध्यक्ष मंसूर अहमद व डीसीएफ के चेयरमैन विजय वर्मा ने किया।

    इसके पहले खेले गए सेमीफाइनल मैच में घरवासपुर ने राजगढ़ को 25-10, 25-08 से तथा मवैया ने पहाड़ी को 25-13, 25-18 से परास्त कर फाइनल में जगह बनाई थी। प्रतियोगिता में तुलापुर, कोलना व हांसीपुर की टीम ने भी प्रतिभाग किया। जिला वालीबाल एसोसिएशन के महासचिव एसपी त्रिपाठी, आयोजन सचिव सुरेश वर्मा, दीपेंद्र तिवारी, सुरेंद्र तिवारी, महेंद्र वर्मा आदि ने आगतों का स्वागत व आभार प्रदर्शन किया। राकेश त्रिपाठी, विनय प्रकाश, ओमप्रकाश, बलराज चतुर्वेदी आदि निर्णायक की भूमिका में थे।

    जिला वालीबाल टीम का हुआ चयन
    प्रतियोगिता के दौरान बेहरीन प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी निशा, प्रियांशी, लक्ष्मी, दिव्या, ललिता, सिमरन, ज्योति, शिवचंचला, कनिका, सुनैना, चांदनी, आंचल का चयन जिला टीम के लिए किया गया। जिला महासचिव ने बताया कि 22 दिसंबर को भिस्कुरी स्टेडियम में ये सभी खिलाड़ी मंडल की टीम के लिए ट्रायल मंें भाग लेंगी। इस अवसर पर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष प्रताप नरायण तिवारी व जिला ओलंपिक संघ के कृपाशंकर सिंह मिश्र भी थे।