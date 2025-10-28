Language
    IAS Transfer: यूपी में चली तबादला एक्‍सप्रेस, राजेश प्रकाश आयुक्त विंध्याचल मंडल; बालकृष्ण त्रिपाठी बने सचिव

    By Amit Kumar Tiwari Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 08:19 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। राजेश प्रकाश को विंध्याचल मंडल का आयुक्त नियुक्त किया गया है। बालकृष्ण त्रिपाठी को सचिव बनाया गया है। सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया है।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। विंध्याचल मंडल के आयुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी का शासन ने देर शाम तबादला कर दिया। उनको सचिव, सचिवालय सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपा है। वहीं, वर्ष 2009 बैच के आइएएस व वर्तमान में महानिदेशक मत्स्य राजेश प्रकाश को विंध्याचल मंडल का नया आयुक्त बनाया है।

    नवागत आयुक्त जनपद मऊ, उत्तरकाशी, गाजीपुर, इटावा, गाजियाबाद, श्रावस्ती, गौतमबुद्ध नगर, सुल्तानपुर व मेरठ में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। वर्ष 2007 से 2012 तक दिल्ली नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर रहे। वर्ष 2009 में उत्तर प्रदेश कैडर बैच आवंटित हुआ।

    इसके बाद वह एडिशनल चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर नोएडा प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद और एडिशनल कमिशनर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कार्यरत रहे। वहीं वर्ष 2008 बैच के आइएएस बालकृष्ण त्रिपाठी बीते आठ जनवरी 2025 को आयुक्त विंध्याचल मंडल के आयुक्त बनाए गए थे। महज आठ महीने के बाद ही उनका स्थानांतरण शासन ने कर दिया है।

     


    राज कुमार द्विवेदी अपर आयुक्त व अविनाश कुमार बने नगर मजिस्ट्रेट



    शासन ने देर शाम 27 पीसीएस अधिकारियों का भी स्थानांतरण कर दिया। इसमें विशेष कार्याधिकारी राजस्व परिषद राज कुमार द्विवेदी को अपर आयुक्त विंध्याचल मंडल बनाया है। वर्तमान नगर मजिस्ट्रेट विनीत कुमार उपाध्याय को अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व बागपत बनाया है। वहीं उप जिलाधिकारी अविनाश कुमार को मीरजापुर में ही नगर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपा है।