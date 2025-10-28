जागरण संवाददाता, मीरजापुर। विंध्याचल मंडल के आयुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी का शासन ने देर शाम तबादला कर दिया। उनको सचिव, सचिवालय सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपा है। वहीं, वर्ष 2009 बैच के आइएएस व वर्तमान में महानिदेशक मत्स्य राजेश प्रकाश को विंध्याचल मंडल का नया आयुक्त बनाया है।

नवागत आयुक्त जनपद मऊ, उत्तरकाशी, गाजीपुर, इटावा, गाजियाबाद, श्रावस्ती, गौतमबुद्ध नगर, सुल्तानपुर व मेरठ में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। वर्ष 2007 से 2012 तक दिल्ली नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर रहे। वर्ष 2009 में उत्तर प्रदेश कैडर बैच आवंटित हुआ।

इसके बाद वह एडिशनल चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर नोएडा प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद और एडिशनल कमिशनर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कार्यरत रहे। वहीं वर्ष 2008 बैच के आइएएस बालकृष्ण त्रिपाठी बीते आठ जनवरी 2025 को आयुक्त विंध्याचल मंडल के आयुक्त बनाए गए थे। महज आठ महीने के बाद ही उनका स्थानांतरण शासन ने कर दिया है।