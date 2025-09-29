Language
    जीएसटी दरों में कमी से बढ़ेगा व्यापार, उपभोक्ता को होगा लाभ : अनुराग सिंह

    By Gurupreet Singh Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:19 PM (IST)

    विधायक अनुराग सिंह ने चुनार में जीएसटी स्लैब में सुधार के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दीपावली पर जीएसटी स्लैब में संशोधन किया है जिससे जनता को राहत मिलेगी। 12 और 18 प्रतिशत की वस्तुएँ 5 प्रतिशत में लाई गई हैं और दैनिक उपयोग की वस्तुएँ टैक्स फ्री हुई हैं।

    व्यापारियों को घटाई गई दरों का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने का आग्रह किया गया।

    जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब में किए गए सुधार और दरों में की गई कमी के फायदे गिनाने के उद्देश्य से विधायक अनुराग सिंह रविवार को चुनार पहुंचे। उन्होंने नगर के प्रमुख बाजारों का दौरा करते हुए व्यापारियों और आम जनता से संवाद किया।

    विधायक ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के उपहार स्वरूप जीएसटी स्लैब में संशोधन किया है, जिससे आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया कि घटाई गई दरों का लाभ ग्राहकों तक अवश्य पहुँचाएं।

    विधायक अनुराग सिंह ने कहा कि इस सुधार के तहत 12 और 18 प्रतिशत स्लैब की कई वस्तुओं को 5 प्रतिशत में लाया गया है, वहीं दैनिक उपयोग की वस्तुएँ अब टैक्स फ्री कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत मिलेगी बल्कि व्यापारियों के लिए भी कारोबार सुगम और पारदर्शी बनेगा। उन्होंने कहा कि यह बदलाव व्यापार के माहौल को और बेहतर बनाएगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।

    कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों ने भी अपनी राय साझा की और कहा कि घटाई गई जीएसटी दरों से उनके व्यवसाय को निश्चित रूप से फायदा होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे उपभोक्ताओं तक यह लाभ पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर व्यापारियों और आम जनता ने विधायक का जोरदार स्वागत किया और उनकी इस पहल के लिए धन्यवाद किया।

    विधायक ने बाजार भ्रमण के दौरान दुकानदारों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए गए इस सुधार से न केवल मूल्य में पारदर्शिता आएगी बल्कि व्यवसायियों और ग्राहकों के बीच विश्वास भी बढ़ेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे टैक्स नियमों का पालन करें और अपने लेन-देन में ईमानदारी बरतें।

    इस अवसर पर नगर अध्यक्ष मंगरू साहनी, जिला उपाध्यक्ष निर्मला सिंह आनंद, अभिलाष राय, आलोक श्रीवास्तव, बचाऊ लाल सेठ, विजय बहादुर सिंह, सुरजीत सिंह मास्टर, सभासद किशन मोदनवाल, विकास कश्यप, अंशू राय और मोहित प्रताप सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उन्होंने विधायक अनुराग सिंह के नेतृत्व और पहल की सराहना की।

    समापन में विधायक ने उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और व्यापार में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं को राहत देने के प्रयासों में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यह बदलाव दीर्घकालिक रूप से बाजार में सकारात्मक प्रभाव डालेगा और आम जनता के जीवन में वास्तविक सुधार लाएगा।