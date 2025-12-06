नातिन ही निकली नाना के सिर पर हमला करने वाली, वजह उड़ा देगी आपके होश

जागरण संवाददाता, मझवा, (मीरजापुर)। कछवां थाना क्षेत्र के नगर पंचायत कछवा के दर्जियान वार्ड क्षेत्र में शुक्रवार की रात को 56 वर्षीय व्‍यक्‍त‍ि पर जानलेवा हमला हुआ। इस घटना की सूचना मिलते ही कछवा पुलिस दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की, जिससे यह पता चला कि घायल व्यक्ति की नातिन ने ही प्रेम प्रपंच के विरोध करने पर अपने नाना पर घर में रखे पत्थर के सिलबट्टे से प्राणघातक हमला कर दिया।

घटना स्थल पर पहुंचे सीओ सदर अमर बहादुर ने बताया कि थाना कछवां के कस्बा चौकी क्षेत्र से एक अधेड़ व्यक्ति के सिर पर प्रहार से चोट आने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर परिवार के सदस्यों से जानकारी ली। परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर युवती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि घायल व्यक्ति अपनी नातिन के साथ एक ही मकान में निवास करते थे।

पुलिस की जांच में यह सामने आया कि नातिन का किसी से प्रेम प्रसंग था, जिसके कारण नाना बार-बार उसका विरोध कर रहे थे। शुक्रवार को इसी विरोध के चलते नातिन ने अपने नाना के सिर पर सिलबट्टे के लोढ़े से प्रहार कर दिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर नातिन ने अपने अपराध को स्वीकार भी कर लिया है।

घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां डाक्टरों की टीम ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया। नाना की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं, नातिन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

इस घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में चिंता का विषय बन गई हैं। परिवार के भीतर इस तरह के विवाद और हिंसा की घटनाएं समाज के लिए एक गंभीर संकेत हैं। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है, जिससे यह संदेश जाता है कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।