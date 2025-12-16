मीरजापुर में 20-20 हजार के इनामी दो गो-तस्कर गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान फरार हुए थे दोनों
मीरजापुर के अहरौरा क्षेत्र में पुलिस ने 20-20 हजार के दो इनामी गो-तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर खप्पर बाबा आश्रम के पास मुठभेड़ के दौरान फरार ...और पढ़ें
जागरण संवादाता,अहरौरा (मीरजापुर)। क्षेत्र के खप्पर बाबा आश्रम के पास बीते शनिवार को मुठभेड़ के दौरान भागने में सफल रहे दो अन्य 20-20 हजार के इनामी गो-तस्कर आरोपितों को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
अहरौरा थाना प्रभारी सदानंद सिंह ने बताया कि तीन दिन पूर्व पुलिस टीम ने जंगल के रास्ते वध के लिए ले जाए जा रहे 21 गोवंश को बरामद किया था। इस दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में एक गो-तस्कर मुन्ना राय निवासी भभुआ बिहार को गिरफ्तार किया गया था, जबकि दो अन्य आरोपित मौके से फरार हो गए थे।
फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने 20-20 हजार का इनाम घोषित किया था, तभी से उनकी तलाश चल रही थी। मुखबिर की सूचना पर मंगलवार को अहरौरा क्षेत्र के भज नदी मोड़ के पास से दोनों इनामी गो-तस्करी के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों में मुनेश्वर विश्वकर्मा निवासी भोजपुर पड़ाव, थाना मुगलसराय जनपद चंदौली तथा सचाऊ बिंद निवासी सरिया अहरौरा शामिल हैं।
प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ गोवध अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम, आयुध अधिनियम एवं बीएनएस की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज है। दोनों अभियुक्तों को नियमानुसार न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां दोनों को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक सुनील कुमार सहित थाना अहरौरा के कई पुलिसकर्मी शामिल रहे।
