गैस सिलिंडर की पाइप में रिसाव से घर-दुकान में लगी आग, चार बच्चों सहित सात लोग झुलसे, एक ट्रामा सेंटर रेफर

जागरण संवाददाता, हलिया (मीरजापुर)। क्षेत्र के भटवारी गांव के सौंदर्य प्रसाधन की दुकान के पीछे आवास में खाना बनाते समय रविवार को गैस सिलिंडर की पाइप में लीकेज होने से घर व दुकान में आग लग गई। उसे बुझाने के चक्कर में महिला व चार बच्चों सहित सात लोग झुलस गए।

शोरगुल सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बाल्टी व डिब्बा से नहर व नाली के पानी से आग बुझाई, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर नष्ट हो चुका था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से झुलसे लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया ले जाया गया। वहां से महिला की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कालेज के ट्रामा सेंटर भेज दिया गया।

हलिया के भटवारी गांव में राजेश मौर्य की दुकान के पीछे आवास के एक कमरे में उनकी पत्नी अनीता गैस सिलिंडर पर खाना बना रही थी। इसी दौरान पाइप में लीकेज हो गया। इससे लगी आग पूरे घर व दुकान में फैल गई। दुकान में रखा सारा सामान जल गया।

राजेश के पिता मन्नालाल मौर्य ने थाने में तहरीर देकर बताया कि खाना बनाते समय सिलिंडर के पाइप में लीकेज से लगी आग में लाखों रुपये के सामान जूता, चप्पल ,चूड़ी, कपड़ा, साबुन, तेल आदि जलकर नष्ट हो गया। आग बुझाने में राजेश मौर्य, अनीता, 13 वर्षीय आंचल, आठ वर्षीय अंशिका, छह वर्षीय आरती, चार वर्षीय आंशी तथा 60 वर्षीय सूराजा देवी देवी झुलस गईं।