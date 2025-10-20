Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गैस सिलिंडर की पाइप में रिसाव से घर-दुकान में लगी आग, चार बच्चों सहित सात लोग झुलसे, एक ट्रामा सेंटर रेफर

    By Prashant Kumar Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 03:37 AM (IST)

    दिल्ली में एक दर्दनाक घटना घटी, जहाँ गैस सिलिंडर की पाइप में रिसाव के कारण एक घर और दुकान में आग लग गई। इस हादसे में चार बच्चों सहित सात लोग बुरी तरह झुलस गए, जिनमें से एक को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। अग्निशमन विभाग आग के कारणों की जाँच कर रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हलिया (मीरजापुर)। क्षेत्र के भटवारी गांव के सौंदर्य प्रसाधन की दुकान के पीछे आवास में खाना बनाते समय रविवार को गैस सिलिंडर की पाइप में लीकेज होने से घर व दुकान में आग लग गई। उसे बुझाने के चक्कर में महिला व चार बच्चों सहित सात लोग झुलस गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शोरगुल सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बाल्टी व डिब्बा से नहर व नाली के पानी से आग बुझाई, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर नष्ट हो चुका था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से झुलसे लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया ले जाया गया। वहां से महिला की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कालेज के ट्रामा सेंटर भेज दिया गया।

    हलिया के भटवारी गांव में राजेश मौर्य की दुकान के पीछे आवास के एक कमरे में उनकी पत्नी अनीता गैस सिलिंडर पर खाना बना रही थी। इसी दौरान पाइप में लीकेज हो गया। इससे लगी आग पूरे घर व दुकान में फैल गई। दुकान में रखा सारा सामान जल गया।

    राजेश के पिता मन्नालाल मौर्य ने थाने में तहरीर देकर बताया कि खाना बनाते समय सिलिंडर के पाइप में लीकेज से लगी आग में लाखों रुपये के सामान जूता, चप्पल ,चूड़ी, कपड़ा, साबुन, तेल आदि जलकर नष्ट हो गया। आग बुझाने में राजेश मौर्य, अनीता, 13 वर्षीय आंचल, आठ वर्षीय अंशिका, छह वर्षीय आरती, चार वर्षीय आंशी तथा 60 वर्षीय सूराजा देवी देवी झुलस गईं।

    चिकित्सक रविराज ने बताया कि 40 प्रतिशत झुलसी महिला अनीता का प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। वहीं अन्य का उपचार पीएचसी में चल रहा है। थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव व ग्राम प्रधान राजेश मौर्य ने आगजनी की सूचना क्षेत्रीय लेखपाल को दी।