Mirzapur News: 15 हजार का इनामी और गैंगेस्टर एक्ट का आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

मीरजापुर के अदलहाट में पुलिस ने 15 हजार के इनामी और गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी प्रभात सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सेठ ने बताया कि प्रभात सिंह के खिलाफ गोवध निवारण और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं। वह न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे भदोही के पाली गांव से गिरफ्तार किया।