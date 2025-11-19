Mirzapur News: 15 हजार का इनामी और गैंगेस्टर एक्ट का आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

Language
    By Ajay Kumar Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 06:40 PM (IST)

    मीरजापुर के अदलहाट में पुलिस ने 15 हजार के इनामी और गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी प्रभात सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सेठ ने बताया कि प्रभात सिंह के खिलाफ गोवध निवारण और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं। वह न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे भदोही के पाली गांव से गिरफ्तार किया।

    जागरण संवाददाता, अदलहाट(मीरजापुर) : पुलिस ने 15 हजार के इनामी व गैंगेस्टर के आरोपित को बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सेठ ने बताया कि भदोही जिले के भदोही कोतवाली के मोढ़डीह जमुनीपुर अठगवां निवासी प्रभात सिंह के खिलाफ अदलहाट थाने में गोबध निवारण व पशुक्रूरता अधिनियम तथा गैंगेस्टर अधिनियम तथा रामनगर थाने में गोबध निवारण अधिनियम में एक मुकदमा दर्ज है।

    वह न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। चोरी छिपे अपने घर आता जाता है। जानकारी पर उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम भदोही भेजी गई। जिसे भदोही जनपद के सुरियावां थाना के पाली चौकी के पाली गांव से गिरफ्तार किया गया। टीम में एसआई अभय नारायण सिंह,एसआई विजय राय,कां. नवीन पटेल,विजय दीप व अजय सिंह रहे।