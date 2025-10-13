मीरजापुर में खेत में ले जाकर बालिका से सामूहिक दुष्कर्म, तीनों आरोपित किशोर हिरासत में

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दस वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने एडिशनल एसपी नितेश सिंह, सीओ सदर अमर बहादुर व देहात कोतवाली पुलिस तथा फारेसिंक टीम के साथ घटना स्थल पर देर शाम पहुंचकर छानबीन की। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले तीनों किशोरों को हिरासत में ले लिया है। स्वजन की तहरीर पर पुलिस आरोपिताें पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

बताया गया कि देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के तीन किशोर क्षेत्र के एक गांव की एक बालिका को रविवार की दोपहर बहला फुसलाकर एक खेत में ले गए। जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के दौरान बालिका के शोर मचाने पर बगल के खेत में काम कर रहे एक किसान मौके पर पहुंचा तो आरोपित किशोर वहां से भाग निकले।