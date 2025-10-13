मीरजापुर में खेत में ले जाकर बालिका से सामूहिक दुष्कर्म, तीनों आरोपित किशोर हिरासत में
कोतवाली पुलिस तथा फारेसिंक टीम के साथ घटना स्थल पर देर शाम पहुंचकर छानबीन की। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले तीनों किशोरों को हिरासत में ले लिया है। स्वजन की तहरीर पर पुलिस आरोपिताें पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दस वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने एडिशनल एसपी नितेश सिंह, सीओ सदर अमर बहादुर व देहात कोतवाली पुलिस तथा फारेसिंक टीम के साथ घटना स्थल पर देर शाम पहुंचकर छानबीन की। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले तीनों किशोरों को हिरासत में ले लिया है। स्वजन की तहरीर पर पुलिस आरोपिताें पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
बताया गया कि देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के तीन किशोर क्षेत्र के एक गांव की एक बालिका को रविवार की दोपहर बहला फुसलाकर एक खेत में ले गए। जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के दौरान बालिका के शोर मचाने पर बगल के खेत में काम कर रहे एक किसान मौके पर पहुंचा तो आरोपित किशोर वहां से भाग निकले।
किसान ने घटना की सूचना बालिका के स्वजन को दी। जानकारी होने पर स्वजन ने घटना की सूचना पुलिस को दी। जानकारी होते ही देहात कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घटना की जानकारी लेकर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी। कुछ देर बाद आरोपितों को हिरासत में ले लिया गया। जानकारी पर एसएसपी भी पहुंच गए। उन्होंने पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली।
- देहात कोतवाली के एक गांव में एक बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। तीनों आरोपित किशोरों को हिरासत में ले लिया गया है। बालिका को मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। स्वजन की तहरीर पर मुकदमा लिखा जा रहा है।
सोमेन बर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।