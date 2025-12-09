Language
    अंत्योदय कार्डधारकों को मिलेगी तीन माह की फ्री चीनी,10 से 28 दिसंबर तक होगा वितरण

    By Amit Kumar Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:39 PM (IST)

    मीरजापुर जिले में अंत्योदय कार्डधारकों के लिए खुशखबरी है। उन्हें 10 से 28 दिसंबर तक तीन महीने की मुफ्त चीनी मिलेगी। यह वितरण कार्यक्रम जिले की राशन की ...और पढ़ें

    अंत्योदय कार्डधारकों को मिलेगी तीन माह की फ्री चीनी।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत दिसंबर का खाद्यान्न गेहूं व चावल का फ्री वितरण 10 दिसंबर से होगा। साथ ही अंत्योदय कार्डधारकों को अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर माह की चीनी भी फ्री वितरित किया जाएगा। वितरण 10 से 28 दिसंबर तक होगा।

    डीएसओ संजय प्रसाद बरनवाल ने बताया कि अंत्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहूं व 21 किग्रा फोर्टिफाइड चावल (कुल 35 किग्रा) खाद्यान्न मिलेगा। वहीं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दो किग्रा गेहूं व तीन किग्रा फोर्टीफाइड चावल (कुल पांच किग्रा प्रति यूनिट) खाद्यान्न का फ्री वितरण होगा।

    अंत्योदय कार्डधारकों को अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर के सापेक्ष तीन किग्रा प्रति कार्ड 18 प्रति किग्रा की दर से 54 रुपये में चीनी वितरण होगा। अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी में पोर्टबिलिटी मान्य नहीं होगी। लाभार्थी अपने मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे।

    वितरण के अंतिम तिथि 28 दिसंबर को आधार प्रमाणीकरण से उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी सत्यापन से अनाज वितरण होगा। वितरण सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होगा। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी व पूर्ति निरीक्षक क्षेत्र में ई वेईंग लिंक्ड ई-पास मशीन से खाद्यान्न फ्री वितरण कराएं।