युवती को फर्जी डिग्री देकर हड़पे 1.30 लाख रुपये, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

जागरण संवाददाता, मड़िहान (मीरजापुर)। मड़िहान क्षेत्र के गोपलपुर गांव निवासी युवती से भदोही के दो लोगों द्वारा धोखाधड़ी करते हुए एक लाख तीस हजार रुपये लेकर डी फार्मा की फर्जी डिग्री देने का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर मड़िहान पुलिस ने जालसाजी के आरोप में रवि कुमार मौर्य पुत्र विजय नाथ मौर्या निवासी पिपरी भदोही व रघुवर दास बैरागी निवासी अज्ञात के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश की जा रही है।

पीड़िता अनामिका मौर्या का आरोप है कि दोनों आरोपी परिचित होने के कारण घर पर आते जाते थे और उनके पति रमाशंकर से डीफार्मा डिग्री लेने की बात कही और एडमिशन कराने को कहा जिस पर उनके पति राजी हो गए और एक लाख तीस हजार रुपए एडमिशन की राशि को दे दिया।

लेकिन धीरे-धीरे 6 महीने बीत गया पीड़िता का ना तो एडमिशन हुआ ना तो क्लास चली यह सब कुछ होता देख पति रवि के घर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि विश्वास रखिए और जल्दी आपके बिना परीक्षा दिए ही डिग्री मिल जाएगी और एक फर्जी डिग्री भी दे दी गई।

हालांकि, डिग्री को ऑनलाइन चेक कराया गया तो वह प्रमाण पत्र फर्जी निकल गया इसकी शिकायत लेकर उसके घर पहुंचे तो जान से मारने की धमकी देने लगा जिस पर पुलिस अधीक्षक भदोही और ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन उनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पहुंचा।