    Phone Stolen Complaint: चोरी या गुम हो गया मोबाइल? चिंता न करें, ये सरकारी पोर्टल तुरंत खोज देगा 

    By Prashant Kumar Yadav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:43 PM (IST)

    अब मोबाइल फोन गुम होने पर थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। केंद्र सरकार के सीईआईआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। एफआईआर कॉपी और मोबाइल डिटेल पोर्टल पर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। अब मोबाइल फोन गुम होने पर उसको पाने के लिए थानों पर चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। न ही उसको सर्विलांस पर लगवाने की जरूरत है। इसके लिए सिर्फ केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए सीईआइआर (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल पर जाकर अपने गुम हुए माेबाइल फोन की शिकायत दर्ज करानी होगी।

    इसमें एफआइआर की कापी व माेबाइल फोन का डिटेल भरना होगा। इसके बाद पुलिस कुछ ही दिनों बाद माेबाइल फोन को बरामद कर संबंधित को सौंप देगी।

    अभी तक माेबाइल फोन गायब होने पर लोगों को उसे बरामद करने के लिए थानों पर एक प्रार्थना पत्र देना पड़ता था। इसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर प्रार्थना पत्र देकर उसको सर्विलांस पर लगवाकर बरामद कराने की मांग करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

    अब केवल गुम हुए माेबाइल फोन की थाने में एक एफआइआर दर्ज करानी होगी। इसके बाद घर बैठे ही सीईआइआर पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। इसमें एफआइआर की कापी अपलोड करके माेबाइल फोन का ईएमआइ नंबर व अपना नंबर आदि विवरण भरना होगा। अपना नाम व पता भी देना हाेगा।

    इसके बाद जैसे ही आपका माेबाइल फोन चोरी करने वाला या उसे पाने वाला चलाएगा वैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिल जाएगी। पुलिस उसे बरामद कर लेगी।

    प्रतिदिन चार से पांच माेबाइल फोन हाे रहे चोरी या गुम

    जनपद में प्रतिदिन चार से पांच माेबाइल फोन चोरी या गुम हो रहे हैं। इसके लिए पीड़ित पुलिस अधीक्षक व थानों में मोबाइल पाने के लिए चक्कर काटता रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा।

    ऐसे सीईआइआर पोर्टल पर जाकर दर्ज करें शिकायत

    माेबाइल स्वामी को अपना माेबाइल गुम या चोरी होने के बाद सीईआइआर पोर्टल पर जाना होगा। वहां ब्लाक या लास्ट माेबाइल ट्रैक का विकल्प चुनना होगा। जहां एफआइआर की कापी और मोबाइल फोन का डिटेल्स भरना होता है। इसके बाद एक रिक्वेस्ट आइडी मिलती है। इससे जानकारी होती है कि शिकायत दर्ज हो गई।

    सीईआइआर पोर्टल माेबाइल फोन गुम होने के बाद अपनी शिकायत दर्ज कराने का सबसे अच्छा माध्यम है। जिसका माेबाइल गुम हुआ है वह इस पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए माेबाइल का डिटेल भर दे। इसके बाद माेबाइल फोन को पता कर उस बरामद कर संबंधित बुलाकर सौंप दिया जाएगा।
    -सोमेन बर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।