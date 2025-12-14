Language
    मीरजापुर में वध के लिए ले जा रहे थे गोवंश, पुलिस और गो-तस्कर में मुठभेड़

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:07 PM (IST)

    मीरजापुर के अहरौरा में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। हिनोता छातों के जंगल में हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने घेराबंदी की तो तस्करों ने फायरिंग ...और पढ़ें

    घायल गो तस्कर को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में सीएचसी अहरौरा भेजा गया।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। अहरौरा पुलिस व गो तस्कर के बीच शनिवार की रात हिनोता छातों जंगल मे मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने घेराबंदी की तो गो तस्करों ने तमंचे से पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर के पैर में गोली जा लगी। घायल गो तस्कर को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में सीएचसी अहरौरा भेजा गया।

    अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन शिखा भारती के नेतृत्व में अहरौरा पुलिस क्षेत्र में गश्‍त कर रही थी। इसी बीच अहरौरा थाना प्रभारी सदानन्द सिंह को सूचना मिली कि पैदल अहरौरा के जंगल के रास्ते चंदौली होते हुए बिहार गो- तस्कर पशुओं को लेकर जा रहे है।

    अहरौरा पुलिस टीम द्वारा बैजू बाबा तपस्थली के जाने वाले रास्ते के दक्षिण जंगल में(भल्दरिया) वहद ग्राम हिनौता छातों में आरोपितों को रोका गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए गो तस्करों ने पुलिस टीम पर जान मारने की नियत से फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। अहरौरा पुलिस की जवाबी कार्यवाही की गयी, जिसमें एक गो-तस्कर के बाएं पैर में गोली जा लगी, जबकि दो गो-तस्कर भागने में सफल रहे।

    पुलिस ने घायल तस्कर संदीप उर्फ मुन्ना राय निवासी ग्राम उदयरामपुर थाना चैनपुर कैमूर जिला भभुआ बिहार वर्तमान पता ग्राम भालू बूढ़न थाना चैनपुर जिला भभुआ बिहार को गिफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भिजवाया। मौके से 21 पशु, 12 बोर का एक तमंचा व कारतूस बरामद हुआ।