    UP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव से पहले 35706 मतदाताओं का सूची से हट गया नाम, वोटर लिस्ट में हो रहा सुधार

    By Amit Kumar Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:38 PM (IST)

    मीरजापुर में पंचायत निर्वाचक नामावली 2025 के पुनरीक्षण में डुप्लीकेट मतदाताओं की जांच चल रही है। 294323 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं में से 196641 की जा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण 2025 की प्रक्रिया के तहत संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के नामों की जांच चल रही है। जनपद के 294323 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं में से 196641 की जांच हुई है। अभी भी 97682 मतदाताओं की जांच होना शेष है।

    जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय निकाय के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन कुमार के अनुसार विकास खंडवार मतदाताओं की बात करें तो विकास खंड सीखड़ में महज 12, पटेहरा कला में 895, लालगंज में 1918, नरायनपुर में 3493, छानबे में 8110, जमालपुर में 6916, हलिया में 6157, राजगढ़ में 1456, मझवां में 11582, पहाड़ी में 10452, कोन में 7334 और सिटी ब्लाक में सबसे अधिक 26257 संदिग्ध डुप्लीकेट मतदाताओं की जांच होना शेष बचा हैं।

    डुप्लीकेट मतदाताओं की जांच में सबसे बेहतर स्थिति सीखड़ ब्लाक की है। वहीं सबसे खराब स्थिति विकास खंड सिटी की है। यहां पर लगभग 26257 मतदाताओं की जांच होना शेष है। जांच के बाद ही पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

    वहीं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार सिंह ने धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित बीडीओ को तेजी लाने का निर्देश दिया। बताया कि जांच का कार्य तेजी से चल रहा है। इस दौरान 160935 मतदाता वैध मिले हैं, जबकि 35706 मतदाताओं का नाम सूची से हटाया जा चुका है।