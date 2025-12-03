UP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव से पहले 35706 मतदाताओं का सूची से हट गया नाम, वोटर लिस्ट में हो रहा सुधार

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण 2025 की प्रक्रिया के तहत संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के नामों की जांच चल रही है। जनपद के 294323 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं में से 196641 की जांच हुई है। अभी भी 97682 मतदाताओं की जांच होना शेष है।



जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय निकाय के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन कुमार के अनुसार विकास खंडवार मतदाताओं की बात करें तो विकास खंड सीखड़ में महज 12, पटेहरा कला में 895, लालगंज में 1918, नरायनपुर में 3493, छानबे में 8110, जमालपुर में 6916, हलिया में 6157, राजगढ़ में 1456, मझवां में 11582, पहाड़ी में 10452, कोन में 7334 और सिटी ब्लाक में सबसे अधिक 26257 संदिग्ध डुप्लीकेट मतदाताओं की जांच होना शेष बचा हैं।