रघुनंदन ने जब किया रावण का वध तो जय श्रीराम के उद्घोष से गूंजा लंका मैदान

चुनार में दशहरा मेले में भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया जिससे पूरा वातावरण जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा। रावण का विशाल पुतला धू-धू कर जला। रामलीला में श्रीराम और रावण के बीच युद्ध का मंचन हुआ जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर एसपी ऑपरेशन ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश है।

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। श्री राघवेंद्र रामलीला नाट्य समिति चुनार के तत्वावधान में गुरुवार की देर रात आश्चर्य कूप मोहल्ला स्थित लंका मैदान पर दशहरा मेले का भव्य आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में जुटे श्रद्धालुओं की मौजूदगी में जब अहंकारी रावण का वध प्रभु श्रीराम ने किया, तो पूरा वातावरण जय श्रीराम के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। इसके बाद दशानन का विशाल पुतला धू-धू कर जल उठा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विजयादशमी पर आयोजित रामलीला में श्रीराम और लंकेश रावण के बीच भीषण युद्ध का मंचन हुआ। संवादों और शस्त्रों के कौशल ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे ही प्रभु श्रीराम के एक प्रचंड बाण ने रावण का अंत किया, वैसे ही चालीस फीट ऊंचा पुतला आग की लपटों में घिर गया। पुतले में रखे पटाखे और आतिशबाजी धमाकों के साथ फूट पड़े। आसमान रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा और साथ ही दर्शकों के जोरदार जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।

मेले में उमड़े श्रद्धालु मंच पर बैठे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम और माता सीता के दर्शन कर अभिभूत होते रहे। लंका की अशोक वाटिका में विराजमान माता सीता का भावपूर्ण दृश्य श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर गया। लोगों ने इसे जीवन के दुर्लभ क्षणों में से एक बताया। इस मौके पर एसपी ऑपरेशन ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि दशहरा केवल एक पर्व ही नहीं, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की विजय का शाश्वत संदेश है। प्रभु श्रीराम के आदर्श हमें जीवन में नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।

वहीं एसडीएम राजेश कुमार वर्मा, सीओ मंजरी राव और कोतवाल विजय शंकर सिंह सहित प्रशासनिक अमले की उपस्थिति ने आयोजन को गरिमा प्रदान की। समिति के संरक्षक बचाऊ लाल सेठ, अध्यक्ष लक्ष्मी कांत पांडेय, अमित मिट्ठू, संजय साहू, चंद्रहास गुप्ता, गौरीनाथ दीक्षित आदि गणमान्य लोग भी मंच पर मौजूद रहे।

मेले में दुकानों पर खानपान की वस्तुओं का आकर्षण देखते ही बन रहा था। बच्चों ने गुब्बारों, खिलौनों और खासकर धनुष-बाण खरीदकर पर्व का आनंद लिया। युवाओं में सेल्फी लेने का क्रेज नजर आया, तो महिलाओं ने श्रृंगार व प्रसाद सामग्री की दुकानों पर खरीदारी की।