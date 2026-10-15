जागरण संवाददाता, मीरजापुर। पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल ने एक वीडियो जारी कर अपनी नई पार्टी जननीति पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है।इससे मीरजापुर में राजनीति गलियारे में हलचल बढ़ गई है। पार्टी बनाने के साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है।

कहा कि उनकी पार्टी इस चुनाव को मजबूती के साथ लडेगी। इसमें उनकी पार्टी के तीन वचन होंगेे। जिनके मुद्दे पर वह अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का काम करेंगी। वीडियो में मित्तल ने बताया कि पिछली बार राजनीति में आने की बात कहने पर उन्होंने वाटएसएप नंबर जारी किया था। लोगों के इतने संदेश आए कि नंबर बंद करना पड़ा।

पार्टी का पहला वचन है कि देश की नीतियों के केंद्र में लोग होंगे और नीतियां तय करने में उनकी भागीदारी होगी। मित्तल ने लहुरिया दह की देवकली देवी का उदाहरण दिया, जिन्होंने गांव में स्कूल की मांग की थी। उनके वीडियो के बाद स्कूल का काम शुरू हुआ और नींव भी बनी, लेकिन बाद में जमीन जंगल की होने की जानकारी मिलने पर काम रोक दिया गया।

मित्तल ने कहा कि बड़े उद्योगपति को उद्योग के लिए 80 दिन में जमीन मिल जाती है, जबकि गरीब की कारखाना लगाने की फाइल 80 वर्षों तक घूमती रहती है। उन्होंने कहा कि नीति वहीं होनी चाहिए, जहां न्याय और सबकी सुनवाई हो। जनता की जरूरतों और अनुभवों को नीतियों में जगह मिलनी चाहिए।

तीसरे वचन के तहत हर काम का हिसाब जनता को देने की बात कही गई है। मित्तल ने मकान स्वीकृत कराने के नाम पर एक महिला से बिचौलिए द्वारा पांच हजार रुपये मांगे जाने का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि सड़क, नाली और खड़ंजे के काम की लागत और पूरा होने की समय-सीमा लोगों को पता होनी चाहिए।