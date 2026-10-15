जागरण संवाददाता, मीरजापुर। जनपद की पूर्व जिलाधिकारी आइएएस दिव्या मित्तल ने इस्तीफा देने के बाद अब नई पार्टी की घोषणा 15 अक्‍टूबर की दोपहर एक बजे कर दी है। मीरजापुर से उनका बड़ा गहरा कनेक्‍शन रहा है और स‍ियासी पारी उन्‍होंने मीरजापुर में मां व‍िंध्‍यवास‍िनी का दर्शन करने के बाद ही पार्टी बनाई है।

अपनी तैनाती के दौरान वह जनपद में विकास कार्यों और स्वभाव के चलते लोगों में काफी लोकप्रिय रहीं। राजनेताओं की बातों को दरकिनार कर अपने फैसले पर अडिग रहती थीं। किसी भी दबाव में न आने व छोटे-बड़े सभी से मिलना उनको लोगों का प्रिय बना दिया था। उनके अडिग फैसले का ही परिणाम रहा कि आजादी के लगभग 76 साल बाद लहुरियादह गांव के लोगों को पहली बार पाइप लाइन से पानी मिला।

इसके पहले तक गांव के 1,200 लोग पानी के लिए पास के झरने पर निर्भर थे, जो गर्मियों में सूख जाता था। पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए टैंकर ही एकमात्र साधन थे। इसके लिए गांव वालों को पैसा देना पड़ता था। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्थानांतरण के बाद लोगों ने फूलों की वर्षा करके स्वागत करते हुए उनको विदाई दी थी।

उनकी पढ़ाई भी दिल्ली में ही हुई। 10 वीं और 12 वीं के बाद दिल्ली में ही बीटेक किया और फिर आइआइएम बंगलुरू से एमबीए कीं। इसके बाद उनकी शादी हो गई। उनकी और पति गगनदीप सिंह की लंदन में बहुत अच्छे पैकेज पर नौकरी भी लग गई थी, लेकिन उनमें देश-प्रेम इतना रहा कि वह वहां ज्यादा दिन तक नहीं रह पाईं।

पति-पत्नी ने इस्तीफा देकर लंदन से वापस लौटने का फैसला किया और हुआ भी यही। जनपद से दिव्या मित्तल को बस्ती के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया था। तैनाती के समय दिव्या मित्तल लोगों की मदद करने को लेकर खूब सुर्ख़ियों में रहीं। यही वजह रही कि उन्हें विदाई देने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे।



विदाई के समय बैठाया गया था झूले पर

दिव्या मित्तल को जनपद से विदाई देते समय झूले पर बैठाकर फूलों की बारिश की गई थी। लोगों का कहना रहा कि ऐसी विदाई कुछ ही लोगों को नसीब होती है तो वहीं कुछ का कहना है कि ऐसे अधिकारियों को देश को जरूरत है, जहां भी रहेंगी, लोगों का भला होगा।



29 अगस्त लहुरियादह के लिए रहा खास, दुईजी देवी ने दिया था आशीर्वाद

जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर मध्यप्रदेश की सीमा ड्रमंडगंज की पहाड़ी पर बसे लहुरियादह गांव के लिए 29 अगस्त 2023 का दिन ऐतिहासिक व यादगार रहा।ग्राम प्रधान कौशलेंद्र गुप्ता व ग्रामीणों की मांग पर इस दिन जिलाधिकारी रहीं दिव्या मित्तल अधिकारियों के साथ गांव में पहुंची और नल से पेयजल का शुभारंभ किया।

आजादी के 76 वर्ष बाद गांव में नल से पानी आपूर्ति शुरू होने पर 75 वर्षीय दुईजी देवी ने दिव्या मित्तल के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया कि जुग-जुग जियो बिटिया, तुम्हारी मेहनत रंग लाई और हम सभी को पानी संकट से मुक्ति मिल गई। ग्रामीणों ने कहा कि अब झरने और टैंकर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इससे पूर्व अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से पानी संकट को लेकर कई बार गुहार लगाई गई थी, लेकिन किसी ने पेयजल संकट पर ध्यान नहीं दिया।

लहुरियादह गांव के लोगों की मांग पर दिव्या मित्तल ने वर्ष 2023 में ही जूनियर हाईस्कूल खोले जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत होने के बाद भी जिम्मेदारों की लापरवाही से आज तक उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण नहीं हो सका। आज भी लहुरियादह गांव के लोगों में दिव्या मित्तल के प्रति स्नेह और प्यार है।

गांव के लालबहादुर यादव, हीरालाल यादव, देवकली व गीता देवी ने बताया कि पहले गर्मी में पानी के एक-एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन तत्कालीन जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की बदौलत गांव में नल से पानी पीने को मिल रहा है। जो काम पूर्व के अधिकारी व जनप्रतिनिधि नहीं कर सके वह दिव्या मित्तल ने कर दिखाया था।



वृद्ध श्रद्धालुओं की मांग पर दिव्या मित्तल ने चलवाए थे चार गोल्फ कार्ट

अपनी तैनाती के दौरान पूर्व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन-पूजन को आने वाले वृद्ध श्रद्धालुओं की परेशानी को देखते हुए विंध्याचल में चार गोल्फ कार्ट व बस चलवाया था। गुजरात से आए करीब तीन दर्जन वृद्ध श्रद्धालुओं ने पुरानी वीआइपी रोड पर दिव्या मित्तल से मुलाकात कर अपनी समस्या बताते हुए कहा था कि मंदिर तक पैदल पहुंचने में उन्हें काफी कठिनाई हो रही है। अ

धिक दूरी पैदल चलने पर सांस फूलने लगती है। मांग किया था कि वृद्ध व असमर्थ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक टेंपो की व्यवस्था कराई जाए। इसे गंभीरता से लेते हुए दिव्या मित्तल ने कानपुर से चार गोल्फ कार्ट और एक बस मंगवाकर श्रद्धालुओं के लिए निश्शुल्क संचालन शुरू कराया था। श्रद्धालुओं ने तत्काल व्यवस्था कराने के लिए उनके प्रति आभार जताया था।



शिक्षा और लेखन भी है प्रसंद

सरकारी सेवा से अलग होने के बाद दिव्या मित्तल को शिक्षा व लेखन भी पसंद है। कहा जा रहा है कि अब उनका फोकस शिक्षा, युवाओं को प्रेरित करने और लेखन पर भी रहेगा। प्रशासनिक सेवा में मिले अनुभवों को वह व्यापक समाज और खासकर नई पीढ़ी के साथ साझा करना चाहती हैं। आइएएस के रूप में उन्होंने जिन समस्याओं को करीब से देखा, लोगों की जिन परेशानियों को समझा और प्रशासन चलाने के जो अनुभव हासिल किया वही अब उनकी नई पारी की पूंजी होगी।

लहुरियादह गांव में शुरू हुई थी नल से पेयजल आपूर्ति

जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर मध्यप्रदेश की सीमा से सटे पहाड़ ऊपर बसे लहुरियादह गांव नल से पेयजल आपूर्ति शुरू कराने में तत्कालीन जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजादी के 76 वर्ष बाद लहुरियादह गांव के लोगों को नल से पानी मिलने पर बेहद खुशी देखने को मिली थी। करीब 12 सौ की आबादी वाले लहुरियादह गांव में कोल आदिवासी, धरकार व यादव जाति के लोग निवास करते हैं।

इससे पूर्व लहुरियादह गांव के लोग पेयजल के लिए पहाड़ी झरने और टैंकर के पानी पर निर्भर रहते थे। पहाड़ के ऊपर बसे लहुरियादह और भैसोड़ बलाय पहाड़ गांव की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए दोनों गांव जलजीवन मिशन योजना से वंचित था। ग्राम प्रधान कौशलेंद्र गुप्ता व ग्रामीणों की मांग पर तत्कालीन जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने लहुरियादह गांव के पेयजल संकट को देखते हुए लहुरियादह व भैसोड़ बलाय पहाड़ गांव को जलजीवन मिशन योजना में शामिल करवाया।

दिव्या मित्तल के प्रयासों से लहुरियादह गांव में पाइप लाइन बिछाई गई और नल से पेयजल आपूर्ति शुरू हुई।नल से पेयजल आपूर्ति शुरू होने पर ग्रामीणों को पेयजल संकट से निजात मिली।29 अगस्त 2023 का दिन लहुरियादह गांव के लिए ऐतिहासिक व यादगार पल रहा इसी दिन जिलाधिकारी दिव्या मित्तल अधिकारियों के साथ लहुरियादह गांव पहुंची और नल से पेयजल का शुभारंभ किया।नल से पानी आपूर्ति शुरू होने पर 75 वर्षीया दुइजी देवी ने दिव्या मित्तल के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया कि जुग जुग जियो बिटिया तुम्हारी मेहनत रंग लाई और हम सभी को पानी संकट से मुक्ति मिल गई।

ग्रामीणों ने कहा कि अब झरने और टैंकर का मुंह नही देखना पड़ेगा।दिव्या मित्तल के प्रयासों व दूरदर्शी सोच का परिणाम रहा कि पहाड़ के ऊपर बसे लहुरियादह गांव में पानी पहुंच सका। इससे पूर्व लहुरियादह गांव के लोगों ने अधिकारियों जनप्रतिनिधियों से पानी संकट को लेकर कई बार गुहार लगाई थी लेकिन किसी ने पेयजल संकट पर ध्यान नही दिया था।

लहुरियादह गांव के लोगों की मांग पर दिव्या मित्तल ने वर्ष 2023 में ही जूनियर हाईस्कूल खोले जाने का आश्वासन दिया था लेकिन उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत होने के बाद भी जिम्मेदारों की लापरवाही से आज तक लहुरियादह गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण नही हो सका। आज भी लहुरियादह गांव के लोगों में दिव्या मित्तल के प्रति जो स्नेह और प्यार है वह शब्दों में बयां नही किया जा सकता है।