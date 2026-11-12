मीरजापुर: जननीति भारत की अध्यक्ष दिव्या मित्तल ने प्रिंस हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही पर उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। विंध्याचल के सेमरी गांव में बालक प्रिंस के अपहरण और हत्या की घटना बेहद भयावह है। यह सीधे तौर पर पुलिस की लापरवाही है। इतना बड़ा अपराधी कई घटनाओं को अंजाम देने के बाद भी खुलेआम घूम रहा था। वह जेल से बाहर कैसे आ रहा है? इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह बातें पूर्व आइएएस और जननीति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष दिव्या मित्तल ने जारी एक वीडियो में कही।

इसके पहले उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सांत्वना दी। कहा कि स्वजन ने उन्हें बताया कि घटना वाले दिन ही पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई थी। इसके बावजूद पुलिस ने बालक के पिता केशव बिंद और दादा रामदास को मुजरिम की तरह गैपुरा पुलिस चौकी में 24 घंटे बैठाए रखा और परेशान किया। पुलिस को तत्काल सक्रिय होकर कार्रवाई करनी चाहिए थी, ताकि आरोपित पकड़ा जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।