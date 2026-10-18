UP चुनाव: नई पार्टी के एलान के बाद मीरजापुर में रामलीला देखने पहुंचीं पूर्व IAS दिव्या मित्तल

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। कोन ब्लॉक के गड़गेड़ी और हलिया के 6 गांवों में रामलीला मंचन के बीच पूर्व आइएएस दिव्या मित्तल पहुंचीं। उन्होंने मदनपट्टी, गड़गेड़ी, कोल्हुआ, कमासिन, रामपुर और तिलठी गांवों में चल रही रामलीला देखी। हर गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा उनसे मिलने पहुंचे। लोगों ने उत्साह और अपनत्व के साथ उनका स्वागत किया।

कई गांवों में ग्रामीण देर रात तक उनके इंतजार में डटे रहे। इस दौरान गड़गेड़ी के ग्राम प्रशासक (प्रधान) और पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव चंदू ने भी पूर्व आइएएस का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान दिव्या मित्तल ने रामलीला मंच पर कलाकारों का हौसला बढ़ाया और आयोजन समितियों के प्रयासों की सराहना की।

ग्रामीणों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि रामलीला जैसी परंपराएं गांव के लोगों को एक साथ जोड़ती है और यही यहां की सबसे बड़ी खूबी और ताकत है। उन्होंने कहा कि रामलीला केवल मंचन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कार और एकता का प्रतीक है, जिसे गांव के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी संजोए हुए हैं।