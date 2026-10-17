3 साल बाद मीरजापुर के लहंगपुर गांव पहुंचीं पूर्व IAS दिव्या मित्तल, सियासी पारी शुरू करने पर लोगों ने दी बधाई

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। लहंगपुर बाजार में नव युवक दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में शुक्रवार रात पूर्व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल पहुंचीं। ग्रामीणों ने माला पहनाकर लोगों ने स्वागत किया।

तीन साल बाद अपने बीच पाकर लोग उत्साहित दिखे। ग्रामीणों ने चुनरी, माला और मोर पंख भेंट किए। लोगों ने सेल्फी लेने के साथ ही समर्थन में नारे लगाए।

प्रशासनिक सेवा में पहचान बनाने के बाद दिव्या मित्तल अब राजनीति में नई पारी शुरू कर रही हैं। लोगों ने उनकी नई पार्टी 'जन नीति भारत' बनाने पर बधाई दी और समर्थन का नारा लगाया।

दिव्या मित्तल ने लोगों से संवाद किया, कहा वह हमेशा जनता के हित में काम करेंगी। आलोक दुबे, चंद्रभूषण पाल, राजेंद्र जायसवाल, वीरेंद्र जायसवाल, डॉ. शिवजोर पाल रहे।

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