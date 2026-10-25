पूर्व IAS दिव्या मित्तल का बड़ा एलान, उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी 'जननीति भारत पार्टी'

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। योगी राज भर्तृहरि की धरती से चुनावी शंखनाद करते हुए जननीति भारत पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उनकी इस घोषणा से जनपद और क्षेत्र की राजनीति में हलचल बढ़ गई है।

उन्होंने कहा, राजनीति लोगों पर राज करती है, लेकिन जननीति में जन-जन का राज होगा। न्याय और समानता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि न्याय तभी संभव है, जब हर व्यक्ति की बात सुनी जाए। जनता का राज स्थापित करने के उद्देश्य से वह सब कुछ छोड़कर लोगों के बीच आई हैं।

शनिवार को चुनार के बालूघाट पहुंचने पर बड़ी संख्या में महिला-पुरुष समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने महाराज गुहराज निषाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जनसंवाद किया। जनता उन्हें पहले जिलाधिकारी के रूप में देख चुकी है, लेकिन इस बार वह राजनीतिक भूमिका में लोगों के बीच आई हैं।

जाति व धर्म से ऊपर उठकर सभी को समान सम्मान और न्याय देने की बात कही। पैदल भ्रमण कर व्यापारियों व आमजन से संवाद किया। आरडी अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, देवेश चक्रवाल, पुलकित सिंघल और अमनदीप, डॉ. श्रीप्रकाश श्रीवास्तव, अफसर अली, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, करतार सिंह, सुरेश यादव, बचाऊलाल सेठ, यासीन राईन, संजय साहू, जलील खां, जुबेर हाशमी, सुनील रस्तोगी ने स्वागत किया।

धार्मिक स्थलों पर मत्था टेक लिया आशीर्वाद दिव्या मित्तल ने बालूघाट स्थित प्राचीन अग्रसेन शिव मंदिर, बाबा कासिम सुलेमानी की दरगाह शरीफ, योगीराज भर्तृहरि की समाधि, गोसाईं श्री विट्ठलनाथ जी की बैठक और चुनार के प्राचीन दुर्गा मंदिर में दर्शन कर मत्था टेका। बालूघाट से गंगेश्वरनाथ, सर्राफा बाजार, चौक बाजार, मेन मार्केट और अग्रवाल कलेक्शन चौराहे तक पैदल भ्रमण किया।