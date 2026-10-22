दिव्या मित्तल के बाद पूर्व MP पकौड़ी लाल ने बनाई नई पार्टी, यूपी चुनाव से पहले विंध्य में बदलेगा राजनीतिक समीकरण

जागरण संवाददाता, (मीरजापुर)। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरे विंध्य क्षेत्र का सियासी माहौल बेहद दिलचस्प हो गया है। हाल ही में दो बड़े चेहरों की नई पार्टियों के ऐलान ने स्थापित राजनीतिक दलों, खासकर अपना दल (सोनेलाल) और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के गढ़ में खलबली मचा दी है।

पूर्व चर्चित आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने सरकारी सेवा से इस्तीफा देने के बाद 'जननीति भारत' नाम से अपनी नई राजनीतिक पार्टी के गठन का ऐलान किया है। स्थानीय राजनीतिक हलकों और मीडिया चर्चाओं के अनुसार वह मीरजापुर सदर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतर सकती हैं।

मीरजापुर में डीएम के रूप में अपने डेढ़ साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने लालगंज तहसील क्षेत्र के 'लहुरियादह' जैसे सुदूर पहाड़ी गांव में आजादी के बाद पहली बार पीने का पानी पहुंचाया था। इस वजह से जनता के बीच उनकी छवि एक ईमानदार अधिकारी की है।

पूर्व सांसद ने बनाई नई पार्टी रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट से पूर्व सांसद पकौड़ी लाल कोल ने अपना दल (एस) से नाता तोड़ने के बाद अपनी नई पार्टी 'विंध्य समता समाज पार्टी' (विंध्य समता मूलक समाज पार्टी) के गठन का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट न मिलने और पार्टी में उपेक्षा के बाद, उन्होंने कोल समाज के अधिकारों और अपने परिवार के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह कदम उठाया है।

कोल बिरादरी का वोट बैंक विंध्य क्षेत्र के पहाड़ी एवं आदिवासी इलाकों में कोल बिरादरी (आदिवासी/पिछड़ा वर्ग) का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। पकौड़ी लाल कोल इस समाज के स्थापित और कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनकी पार्टी सीधे तौर पर इस पारंपरिक वोट बैंक को एकजुट करने का प्रयास कर रही है।