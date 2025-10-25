सेवानिवृत शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट कर 92 लाख रुपये की ठगी करने वाला साइबर अपराधी वाराणसी से गिरफ्तार
वाराणसी पुलिस ने एक सेवानिवृत शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से 92 लाख रुपये की ठगी करने वाले साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी ने शिक्षक को डराकर यह रकम वसूली थी। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। यह गिरफ्तारी साइबर अपराध के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। नगर के तरकापुर स्थित डीजे कालोनी के रहने वाले सेवानिवृत शिक्षक मदन मोहन को मनी लांड्रिंग में फंसाने की धमकी देकर डिजिटल अरेस्ट करने के बाद 92 लाख, 15 हजार, 520 रुपये की ठगी करने वाले साइबर ठग को पुलिस ने वाराणसी से शनिवार को गिरफ्तार कर लिया।
पकड़े गए आरोपित के पास से तीन आधार कार्ड, तीन मोबाइल, एक लैपटाप, 11 पासबुक, 15 चेकबुक, नकद 19 हजार रुपये बरामद हुए है। आरोपित से पूछताछ करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। शहर कोतवाली के तरकापुर मोहल्ला स्थित डीजे कालोनी के रहने वाले मदन मोहन पेशे से शिक्षक है। वे सेवानिवृत हो चुके हैं।
उन्होंने 19 जुलाई 2025 को शहर काेतवाली स्थित साइबर क्राइम थाने में में तहरीर देकर अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बताया कि आरोपितों ने मुझे फोन करके मनी लांड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद वीडियो काआल करके मुझे डिजिटल अरेस्ट दिखाते हुए मुझसे अलग -अलग बैंक खातों में 92, लाख, 15 हजार, 520 रुपये की ठगी कर ली।
तहरीर पर साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ साइबर ठगी, धोखाधड़ी सहित अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू की। साइबर क्राइम थाने मीरजापुर के प्रभारी निरीक्षक रामअधार यादव ने छानबीन करने के दौरान जानकारी निकाली।
उन्होंने पाया कि बिहार प्रांत के जिला बक्सर स्थित थाना चकिया बाजार क्षेत्र के कितपुरा के रहने वाले हाल पता वाराणसी जनपद थाना हुकुलगंज पांडेयपुर क्षेत्र के भगवा नाला रोड निवासी आदित्य सिंह पुत्र राजीव सिंह ने इस डिजिटल अरेस्ट की घटना को अंजाम दिया था। प्रभारी निरीक्षक ने शनिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया।
