मीरजापुर में धान के खेत में दिखा मगरमच्छ, ग्रामीणों में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता हलिया (मीरजापुर)। हलिया थाना क्षेत्र के बरी गांव में मंगलवार की सुबह धान के खेत में चार फीट का मगरमच्छ देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से मगरमच्छ को पकड़कर अदवा बांध के जलाशय में छोड़ा गया। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।

बरी गांव के शीतला पटेल के खेत में चार फिट के मगरमच्छ को चहलकदमी करते हुए ग्रामीणों ने देखा तो ग्रामीणों द्वारा स्थानीय ग्राम को सूचना दी गई। ग्राम प्रधान विजय प्रकाश सिंह उर्फ बाबा मौके पर पहुंचकर वन क्षेत्राधिकारी हलिया अवध नारायण मिश्रा को सूचना दिया।

वनक्षेत्रधिकारी के निर्देश पर वन दरोगा सन्नी सिंह फारेस्ट गार्ड राजकुमार वर्मा, शिवम सिंह, नीटू शर्मा अंकुर शुक्ल मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित अदवा बांध के गहरे जलाशय में छोड़ा गया।