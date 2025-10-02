Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Chhannulal Mishra: प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्र का निधन, बनारस में होगा अंतिम संस्कार

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:47 AM (IST)

    प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा का गुरुवार सुबह 4.15 बजे निधन हो गया। बीएचयू से छुट्टी मिलने के बाद उन्हें मीरजापुर के रामकृष्ण सेवा मिशन चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था जहाँ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर ने उनका हालचाल जाना था। बेटी नम्रता मिश्रा ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार बनारस में किया जाएगा। तीन सप्ताह पहले उन्हें माइनर अटैक आया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    Chhannulal Mishra: प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्र का निधन, बनारस में होगा अंतिम संस्कार

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा गुरुवार सुबह 4.15 बजे निधन हो गया। बेटी नम्रता मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिताजी मीरजापुर घर पर ही थे। उनका अंतिम संस्कार बनारस में किया जायेगा।

    बीएचयू से छुट्टी मिलने के बाद स्वजन उनको लेकर के मीरजापुर पहुंचे थे और नगर के ओझलापुल स्थित रामकृष्ण सेवा मिशन चिकित्सालय में भर्ती कराया था, जहां उनकी जांच हुई थी। 

    मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पंकज कुमार पांडेय आदि के साथ उनका कुशलक्षेम जानने पहुंचे थे। चिकित्साकों ने शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का बीएचयू में चले इलाज व जांच रिपोर्ट को देखा। 

    उन्होंने शास्त्रीय गायक के बेटी नम्रता मिश्रा को कुछ स्वास्थ्य संबंधी सुझाव दिए थे। साथ ही रामकृष्ण सेवा मिशन चिकित्सालय के डॉक्टर के साथ मिलकर उनके इलाज के बारे में जानकारी ली थी। 

    बताते चलें कि तीन सप्ताह पहले शनिवार के ही दिन शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र को माइनर अटैक आया था। इसके बाद उनको बीएचयू के इमरजेंसी  डिपार्टमेंट में भर्ती किया गया था। इस दौरान डॉक्टरों ने जांच कर बताया कि उनके चेस्ट में इंफेक्शन और खून की कमी भी है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करीब तीन सप्ताह तक चले इलाज के बाद शुक्रवार को उनको बीएचयू के चिकित्सालय से छुट्टी दे दी गई। इसके बाद उनकी बेटी ने उनको मीरजापुर  लाया और रामकृष्ण सेवा मिशन चिकित्सालय में ले जाकर भर्ती कराया था। 

    इस संबंध में प्राचार्य प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह ने बताया कि पंडित जी से उनके बहुत पुराने संबंध हैं। इसके चलते उनका स्वास्थ्य हाल जानने के लिए पहुंच गए। 