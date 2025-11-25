चुनार के मोची टोला जामा मस्जिद में रात के अंधेरे में अराजक तत्वों ने लगाई आग, माहौल बिगाड़ने की आशंका

जागरण संवाददाता चुनार (मीरजापुर)। चुनार कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोची टोला स्थित जामा मस्जिद में मंगलवार की भोर करीब ढाई बजे संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। घटना अचानक होने से मस्जिद के भीतर रखी सामग्री कुछ ही मिनटों में जलने लगी। लोगों ने आशंका जताई कि कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने के लिए पेट्रोल का प्रयोग कर आग लगने की घटना को अंजाम दिया गया।

सुबह मस्जिद में आग लगने की जानकारी होने पर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पहुंच गए। मौके पर नपा अध्यक्ष मंसूर अहमद पहुंचे और लोगों से शांति की अपील करते हुए समझाया बुझाया। एसडीएम राजेश कुमार वर्मा, सीओ सदर अमर बहादुर, सीओ मड़िहान शिखा भारती ने घटना स्थल पर पहुंच कर घटना के संबंध में कोतवाल विजय शंकर सिंह से जानकारी ली और मौके पर जांच पड़ताल के साथ लोगों से पूछताछ भी की।

एसडीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया कि आरोपितों को शीघ्र पकड़ा जाएगा। सीओ सदर ने बताया कि मामले में मस्जिद के मुतव्वली इकबाल उर्फ गुड्डू राईन की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध उपासना स्थल का अपमान करने और विस्फोटक पदार्थ का उपयोग कर उसे जलाने के आरोप में बीएनएस की धारा 298 तथा 326 छ के तहत प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस घटना के संबंध में आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद मिले सुराग के आधार पर तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मौके से पुलिस को एक जोड़ी चप्पल और एक झोला भी मिला।

भाई को खोजने निकले युवक ने देखी मस्जिद से लपटें

चुनार के पीरवाजी शहीद मुहल्ला निवासी साहिल का भाई सागर मानसिक रूप से कमजोर था और घर से सोमवार की शाम निकला था। देर रात तक भाई के घर नहीं पहुंचने पर साहिल उसकी खोजबीन में निकला और मोची टोला मुहल्ले से गुजरते समय उसने जामा मस्जिद से आग की लपटें निकलती देखीं और मस्जिद में रहने वाले पेश इमाम जाहिद कादरी को आवाज देकर जगाया और इसकी सूचना दी।

दोनों ने मिलकर करीब तीन से साढ़े तीन बजे के बीच आग बुझाई। साहिल ने बताया घटना के समय उसे मौके से दो तीन युवक भागते दिखे और उसने इनका पीछा भी किया, लेकिन वे सभी गलियों में भाग गए। सुबह करीब पांच बजे मुतव्वली (देखरेख करने वाला) गुड्डू राईन को फोन पर बताने के साथ पीआरवी को भी इसकी सूचना दी गई। आग लगने की घटना में मस्जिद के मुख्य भवन का चैनल गेट, लकड़ी का दरवाजा, लकडी की सीढ़ी, मस्जिद की दरियां समेत अन्य सामान जकर खाक हो गया। अंदर की दीवारें धुएं की वजह से पूरी तरह काली पड़ गई थीं। आग लगाने वालों ने चैनल गेट को भी तोड़ दिया था।

दरी बिनाई के कारखाने को भी बनाया निशाना

मस्जिद परिसर में बाईं ओर स्थित हुजरे (एक कमरे) को किराए पर लेकर सद्दूपुर निवासी अब्दुल रहीम दरी बिनायी का कारखाना चलाते हैं। आग लगाने वालों ने इनके कारखाने को भाी आग लगा दी जिससे कारखाना में दरी बिनाई के उपकरण, ताना, ऊन आदि करीब चालीस हजार का सामान पूरी तरह जल गया।

कोतवाल समेत एसआई नरेंद्र यादव, राजेश रमण राय, चौकी प्रभारी अखिलेश यादव, मड़िहान एसएचओ बालमुकुंद मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी। दोपहर में मीरजापुर से फोरेंसिंक टीम भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। ऐतिहात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस व पीएसी बल मुहल्ले में तैनात किया गया था।

महौल बिगाड़ने का असफल प्रयास

घटना के बाद मौके पर जुटे सपा नेता रामराज सिंह पटेल, सभासद प्रतिनिधि शनि उर्फ बच्चा सेठ, पूर्व अध्यक्ष निजाम भाई, व्यापार मंडल अध्यक्ष यासीन राईन, कौसर अली, भोले बाबू, नसीम खान, शेरू खलीफा, कल्लू खलीफा आदि पहुंचे गए। इन्होंने अधिकारियों से कहा कि चुनार एक शांति व अमन पंसद शहर है।