‘अनुगूंज’ में करियर मेले ने दिखाया भविष्य का मार्ग, छात्राओं ने बताए अपने लक्ष्य
चुनार के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में वार्षिकोत्सव अनुगूंज एवं करियर मेला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। संयुक्त शिक्षा निदेशक उदयभान सिंह ने दीप प्रज्व ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता चुनार (मीरजापुर)। राजकीय बालिका इंटर कालेज चुनार में आयोजित वार्षिकोत्सव अनुगूंज एवं करियर मेला प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि संयुक्त शिक्षा निदेशक उदयभान सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया।
इस अवसर पर छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक से बढ़कर एक आकर्षक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। करियर मेला प्रदर्शनी में छात्राओं ने अपने भविष्य के लक्ष्य और चुने जाने वाले पेशों की योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई, जिसके बाद स्वागत गीत पर नृत्य, देशभक्ति गीत, कव्वाली, भजन तथा नारी सशक्तिकरण पर आधारित सामूहिक गीत बेखौफ अब जीना है मुझे की भावपूर्ण प्रस्तुति ने खूब तालियां बटोरीं। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़ी सोच और स्पष्ट लक्ष्य आवश्यक हैं।
उन्होंने प्रदर्शनी का निरीक्षण कर छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। छात्रा शगुन कनौजिया के ऊर्जावान भाषण को विशेष सराहना मिली। इस दौरान छात्राओं को प्रमाण पत्र तथा शिक्षिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्या रश्मि सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया।
संचालन शगुन कनौजिया व प्रवक्ता रोशनी सोनकर ने किया। इस अवसर पर इंटरमीडिएट कालेज गोतवा की प्रधानाचार्या किरन सिंह, आंही बधंवा की प्रधानाचार्या शोभा चौरसिया, डोमनपुर की प्रधानाचार्या पायल जायसवाल, तोसवां के प्रधानाध्यापक सुमित शर्मा सहित कालेज शिक्षिकाएं व छात्राएं मौजूद रही।
