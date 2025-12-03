मीरजापुर में अचानक कार में उठा धुंआ और धू-धू कर जल गई, चालक की जान बाल-बाल बची

जागरण संवाददाता, लालगंज (मीरजापुर)। क्षेत्र के लहंगपुर पुलिस चौकी अंतर्गत कोठी गांव निवासी प्रभु नारायण मिश्र मीरजापुर से घर आ रहे थे, कार में अचानक ही पहले धुआं उठने लगा जबतक प्रभु नारायण कार से बाहर निकलकर कुछ समझ पाते तबतक कार में आग लग गई।

कार से निकल रही लपटों से वह हल्का झुलस भी गए। माजरा देख रहे आस-पास के लोग अभी पहुंचते तबतक कार धू-धूकर कर जल उठी थी। फायर ब्रिगेड को सूचना दिया गया लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने के पहले ही कार पूरी तरह से जल चुकी थी।

प्रभु नारायण के छोटे भाई अजय नारायण मिश्र ने बताया कि बड़े भाई प्रभु नारायण मिश्र मीरजापुर से कोठी स्थित अपने घर आ रहे थे। जैसे ही वह कार लेकर घर से पहले बाणसागर नहर के समीप पहुंचे ही थे, कि तभी अचानक कार की बोनट से धुंआ निकलता देख उन्होंने गाड़ी रोक दी।