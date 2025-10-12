मीरजापुर में बुलडोजर आ गए खौफ में, थाने में पुलिस ने की यह कार्रवाई
मीरजापुर में पुलिस ने थाने में ही विवाद के बाद बुलडोजर को खड़ा करा दिया। पुलिस का मानना है कि बुलडोजर अपराधियों में डर पैदा करता है। अवैध निर्माणों को गिराने में बुलडोजर के इस्तेमाल से अपराधियों में दहशत है। पुलिस ने इस कार्रवाई से अपराधियों को अपराध न करने का संदेश दिया है, अन्यथा उनकी संपत्ति गिरा दी जाएगी।
जागरण संवादाता,अहरौरा (मीरजापुर)। बुलडोजर का एक्शन भाजपा की सरकार में अपराधियों पर होता था। इसके बाद बुलडोजर तो चलता रहा है, लेकिन अब बुलडोजर आपस में ही जंग लड़ने लगे हैं। अहरौरा के अधवार ग्राम सभा में दो बुलडोजर चालकों के बीच जमकर तनातनी हो गई, जो मारपीट से बढ़कर सीधे मशीनों की भिड़ंत में तब्दील हो गई। देखते ही देखते एक चालक ने दूसरे चालक के दो अन्य बुलडोजरों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे इलाके में खलबली मच गई।
घटना की सूचना मिलते ही अहरौरा पुलिस मौके पर पहुंची और बवाल कर रहे बुलडोजर को कब्जे में ले लिया। पुलिस पीड़ित चालक सनोज की तहरीर पर वाहन स्वामी आलोक कुमार द्विवेदी व चालक करोशन, निवासी रोहतास, बिहार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस ने बुलडोजर को थाने में ही खड़ा करा दिया।
पीड़ित सनोज ने आरोप लगाया कि अधवार में जगदीश सिंह के खनन पट्टा स्थल पर आरोपित करोशन उसे वहां से बुलडोजर लेकर भागने के लिए धमकाने लगा। वह बुलडोजर लेकर वहां से नहीं गया तो इसी बात से नाराज होकर आरोपित ने उसके उपर चाकू से हमला कर दिया और बुलडोजर से उसके दो बुलडोजर को क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रभारी निरीक्षक सदानंद सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है जांच की जा रही है।
