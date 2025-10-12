जागरण संवादाता,अहरौरा (मीरजापुर)। बुलडोजर का एक्‍शन भाजपा की सरकार में अपराधियों पर होता था। इसके बाद बुलडोजर तो चलता रहा है, लेकिन अब बुलडोजर आपस में ही जंग लड़ने लगे हैं। अहरौरा के अधवार ग्राम सभा में दो बुलडोजर चालकों के बीच जमकर तनातनी हो गई, जो मारपीट से बढ़कर सीधे मशीनों की भिड़ंत में तब्दील हो गई। देखते ही देखते एक चालक ने दूसरे चालक के दो अन्य बुलडोजरों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे इलाके में खलबली मच गई।

घटना की सूचना मिलते ही अहरौरा पुलिस मौके पर पहुंची और बवाल कर रहे बुलडोजर को कब्जे में ले लिया। पुलिस पीड़ित चालक सनोज की तहरीर पर वाहन स्वामी आलोक कुमार द्विवेदी व चालक करोशन, निवासी रोहतास, बिहार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांक‍ि पुल‍िस ने बुलडोजर को थाने में ही खड़ा करा द‍िया।