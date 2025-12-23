प्रयागराज के बालक व मीरजापुर की बालिका टीम ने जीता कबड्डी का फाइनल
सुरभि शोध संस्थान रामबाग में देशज दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन हुआ। बालक वर्ग कबड्डी में प्रयागराज ने कानपुर को हरा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता चुनार (मीरजापुर)। सुरभि शोध संस्थान रामबाग में चल रहे देशज दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित दो दिवसीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन मंगलवार की शाम हुआ। प्रतियोगिताओं में विभिन्न जनपदों से आए खिलाड़ियों ने उत्साह और अनुशासन के साथ अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया।
बालक वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में प्रयागराज की टीम ने कानपुर को 21-16 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया, जबकि बालिका वर्ग में मीरजापुर की टीम ने बलरामपुर को 25-11 से हराकर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। विभिन्न एथलेटिक्स स्पर्धाओं में भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। समापन अवसर पर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री आनंद, अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख मनीराम तथा सुरभि शोध संस्थान के निदेशक सूर्यकांत जालान कानू भाई ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।
बालक सब जूनियर 200 मीटर दौड़ में श्रावस्ती के राम मनीष, चित्रकूट के विनय कुमार व मीरजापुर के सरवन क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे। जूनियर वर्ग 100 मीटर में सोनभद्र के अमित कुमार, लखनऊ के नीलेश व बहराइच के साइमन विजयी रहे। 800 मीटर दौड़, लंबी कूद तथा तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में भी खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
बालिका वर्ग में सब जूनियर 400 व 200 मीटर दौड़ में बलरामपुर, चित्रकूट व मीरजापुर की खिलाड़ियों ने स्थान प्राप्त किया। कबड्डी के निर्णायक रवीश कुमार, साहिल, अमित कुमार, आनंद कुमार, शैलेंद्र व सोनू रहे। आयोजन की व्यवस्था में हरिश्चंद्र त्रिपाठी, दीपक सिंह, अमित चतुर्वेदी, डा. नागेंद्र पांडेय, कार्यक्रम संयोजक चिरंजीत, रोबास व मुकीर सक्रिय रहे।
