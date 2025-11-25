विंध्याचल मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मंदिर परिसर पुलिस छावनी में तब्दील

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ाने की मंगलवार को धमकी मिलते ही जिला व पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। ऐसे में विंध्यधाम पुलिस छावनी में तब्दील हो गया और चेकिंग शुरू कर दी गई।

पुलिस अधिकारियों ने जगह-जगह डाग स्क्वायड टीम संग चेकिंग कराया। सीओ सिटी विवेक जावला व डाग स्क्वायड टीम जांच पड़ताल करती रही। बताया जा रहा है कि प्रयागराज निवासी एक युवक प्रयागराज में ही डायल 112 नंबर पर कालकर धमकी दिया। इस पर तत्परता दिखाते है।