    विंध्याचल मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मंदिर परिसर पुलिस छावनी में तब्दील

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:01 PM (IST)

    विंध्याचल मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया। मंदिर परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। प्रयागराज पुलिस ने धमकी देने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। मीरजापुर पुलिस भी अलर्ट पर है।

    विंध्यधाम पुलिस छावनी में तब्दील हो गया और चेकिंग शुरू कर दी गई।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ाने की मंगलवार को धमकी मिलते ही जिला व पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। ऐसे में विंध्यधाम पुलिस छावनी में तब्दील हो गया और चेकिंग शुरू कर दी गई।

    पुलिस अधिकारियों ने जगह-जगह डाग स्क्वायड टीम संग चेकिंग कराया। सीओ सिटी विवेक जावला व डाग स्क्वायड टीम जांच पड़ताल करती रही। बताया जा रहा है कि प्रयागराज निवासी एक युवक प्रयागराज में ही डायल 112 नंबर पर कालकर धमकी दिया। इस पर तत्परता दिखाते है।

    प्रयागराज पुलिस तत्परता दिखाते हुए युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही मीरजापुर पुलिस व प्रशासन को इसकी जानकारी देकर अलर्ट किया। इसके बाद से ही पर‍िसर में सतर्कता बरती जा रही है। 