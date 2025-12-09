मीरजापुर में युवती पर ब्लेड से हमला करने वाले आरोपित का शव गंगा में मिला उतराया मिला

-पांच दिसंबर की रात आरोपित ने युवती के घर पहुंच बनाया था निकाह का दबाव

- फरार होने पर पुलिस ने घोषित किया था 25 हजार का इनाम, स्वजन ने नहीं दी तहरीर

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : युवती पर ब्लेड से हमला करने वाले 25 हजार के इनामी आरोपित अब्दुल उर्फ सैफ का शव मंगलवार की शाम चार बजे नगर कोतवाली के रामबाग मोहल्ला स्थित महर्षि दयानंद बालिका इंटर कालेज के पास गंगा में उतराया मिला। एएसपी नगर नितेश कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों ने शव को पानी से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया। जेब में मिले मोबाइल फोन और आधार कार्ड की जांच के बाद पुलिस ने शव की पहचान अब्दुल उर्फ सैफ के रूप में की। घटना स्थल पर पहुंचे रिश्तेदारों ने युवक की हत्या कर शव गंगा में फेंकने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। तनाव की स्थिति को देखते हुए दो एडिशनल, चार सीओ, दस थानों की फोर्स और तीन कंपनी पीएसी को पोस्टमार्टम हाउस, रामबाग कुरैश नगर सहित पूरे शहर में तैनात किया गया है। एसएसपी सोमेन बर्मा ने बताया कि अब्दुल उर्फ सैफ का शव गंगा में मिला है। स्वजन की ओर से अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है।