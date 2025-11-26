मीरजापुर में एसआइआर की बैठक में अचेत हुए बीएलओ, ले जाया गया अस्पताल

जागरण संवाददाता, चकिया (चंदौली)। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर)अभियान में गंवई राजनीति हावी हो गई है। अभियान में लगे बीएलओ अधिकारियों से शिकायत कर हाथ खड़े कर दे रहे हैं। बैठक में मंगलवार को बीएलओ ओम प्रकाश ब्लाक सभागार में एसडीएम विनय कुमार मिश्रा के सामने अचेत होकर गिर पड़े। उनकी ड्यूटी डुही ग्राम पंचायत में लगाई गई है।

एसडीएम विनय कुमार मिश्र व बीडीओ विकास सिंह की मौजूदगी में शिक्षामित्र व बीएलओ ओम प्रकाश ने 380 मतदाताओं का एसआइआर आनलाइन कर दिए जाने को बताते हुए गांव के कुछ लोगों की शिकायत की। बताया कि गलत आधार कार्ड के माध्यम से जबरन मतदाता सूची में नाम अंकित करने का दबाव बना रहे हैं।