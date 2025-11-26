मीरजापुर में एसआइआर की बैठक में अचेत हुए बीएलओ, ले जाया गया अस्पताल
मीरजापुर में एसआईआर की बैठक में एक बीएलओ अचानक अचेत हो गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार, गर्मी और थकान के कारण उन्हें चक्कर आ गया था।
जागरण संवाददाता, चकिया (चंदौली)। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर)अभियान में गंवई राजनीति हावी हो गई है। अभियान में लगे बीएलओ अधिकारियों से शिकायत कर हाथ खड़े कर दे रहे हैं। बैठक में मंगलवार को बीएलओ ओम प्रकाश ब्लाक सभागार में एसडीएम विनय कुमार मिश्रा के सामने अचेत होकर गिर पड़े। उनकी ड्यूटी डुही ग्राम पंचायत में लगाई गई है।
एसडीएम विनय कुमार मिश्र व बीडीओ विकास सिंह की मौजूदगी में शिक्षामित्र व बीएलओ ओम प्रकाश ने 380 मतदाताओं का एसआइआर आनलाइन कर दिए जाने को बताते हुए गांव के कुछ लोगों की शिकायत की। बताया कि गलत आधार कार्ड के माध्यम से जबरन मतदाता सूची में नाम अंकित करने का दबाव बना रहे हैं।
इस बात पर वहां से हटाने की बात कहने के साथ ही वह अचेत होकर गिर पड़े। अचानक यह स्थिति देखकर अन्य बीएलओ सहित अधिकारी सकते में आ गए। एसडीएम ने बीएलओ अपने वाहन से नगर स्थित जिला संयुक्त चिकित्सालय भेज कर उपचार कराया। चिकित्सकों के मुताबिक बीपी बढ़ जाने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है।
