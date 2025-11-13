Language
    यूपी के इस जिले में बीएलओ ड्यूटी न करने पर दस शिक्षकों पर गिरी गाज, छह शिक्षामित्रों का रुका मानदेय

    By Amit Kumar Tiwari Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 01:01 PM (IST)

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी की समीक्षा के बाद, जिला प्रशासन ने बीएलओ ड्यूटी में लापरवाही करने पर दस शिक्षकों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी और छह शिक्षामित्रों का मानदेय रोक दिया। यह कार्रवाई मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण 2025 के तहत की गई है, जिसमें बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। अभी तक केवल 51.39 प्रतिशत फार्म ही वितरित हो पाए हैं।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की समीक्षा में जनपद में कम गणना प्रपत्र के वितरण पर नाराजगी जताने के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया है। ऐसे में बीएलओ ड्यूटी न करने पर बुधवार को बीएसए अनिल कुमार वर्मा ने दस शिक्षकों को प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए छह शिक्षामित्रों का मानदेय रोक दिया।

    बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन नामावली के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) 2025 की मतदाता सूची का कार्य चल रहा है। इसके लिए शिक्षकों व शिक्षामित्रों की बीएलओ ड्यूटी लगाई गई है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने व ड्यूटी न करने पर दस शिक्षकों को प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए छह शिक्षामित्रों का मानदेय अग्रिम आदेश तक रोक दिया है।

    इसमें विकास खंड सिटी में सहायक अध्यापक अविता सिंह, श्वेता यादव, ज्ञान प्रकाश यादव, अजय कुमार प्रेमी, सावित्री, गजराज सिंह, कुमार गौरव, पवन कुमार सिंह, रेनू, रूपाली गुप्ता को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गदई है। इसके साथ ही शिक्षामित्र शकुंतला देवी, सुनीता मालवीय, दुर्गेशचंद्र, कुसुम देवी, जयलता सिंह, कुसुम कली का मानदेय अग्रिम आदेश तक रोक दिया है।

    विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान शुरू के तहत 9,81,733 फार्म का हुआ वितरण

    भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) का काम चार नवंबर से चल रहा है। इसके तहत 2143 बूथों के बीएलओ घर-घर जाकर 19,10,300 मतदाताओं से गणना प्रपत्र अर्थात फार्म भरवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बीएलओ को 9,81,733 यानी 51.39 प्रतिशत फार्म ही वितरित किया जा सका है।

    अभी भी 9,28,567 फार्मों का वितरण करना शेष है। इसके चलते एसआइआर में विलंब हो रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट पवन कुमार गंगवार ने गणना प्रपत्र का जल्द से जल्द वितरण करने का निर्देश दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने गणना प्रपत्र 15 नवंबर तक शत-प्रतिशत वितरण कराने का निर्देश दिया है।

    चार दिसंबर तक चलेगी प्रक्रिया

    अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व अजय कुमार सिंह ने बताया कि चार नवंबर से चार दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र देकर व भरवाकर वापस लेना है। इसके बाद नौ दिसंबर को आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

    दावे व आपत्तियां दाखिल करने की अवधि नौ दिसंबर से आठ जनवरी तक होगी। नौ दिसंबर से 31 जनवरी तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा। सात फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

     