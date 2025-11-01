Language
    मीरजापुर में लूट के आरोपितों के पोस्टर में भाजपा मझवां का पूर्व मंडल उपाध्यक्ष भी शामिल

    By Prashant Kumar Yadav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 12:34 PM (IST)

    मीरजापुर पुलिस द्वारा जारी चेन स्नेचिंग और लूट के आरोपियों के पोस्टर में भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष भोनू सिंह का नाम आने से राजनीतिक गलियारों में हलचल है। कछवां पुलिस ने यह कार्रवाई चेन स्नेचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए की है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि भोनू सिंह को पहले ही पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। कछवां पुलिस की ओर से जारी किए गए चेन छिनैती व लूट के आरोपिताें के पोस्टर में भाजपा के मझवां मंडल का पूर्व उपाध्यक्ष भोनू सिंह का भी नाम व फोटो हैं। यह चड़िया कछवां का निवासी है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है।

    पुलिस की ओर से इन दिनों जनपद में चेन छिनैती व लूट के आरोपितों का फोटो सहित पोस्टर थानावार चौराहे-तिराहे पर लगाया जा रहा है। अब तक देहात कोतवाली, कटरा, शहर व चील्ह थाने की पुलिस की ओर से अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे आरोपितों को चिह्नित करके उनकी फोटो सहित पोस्टर बनाकर चौराहे-तिराहे पर लगाए जा गए हैं, ताकि चेन छिनैती की घटनाओं पर रोक लग सके।

    कछवां पुलिस की ओर से भी अपने क्षेत्र में चेन छिनैती व लूट करने के आरोपितों को चिह्नित कर उनका पोस्टर लगवाया गया है। इसमें पांच आरोपित का नाम व फोटो है। इनमें पहला फोटो भोलू सिंह का है। उसके बाद मोनू सिंह, मनोज, राजेश, दीपू है। भोनू सिंह को लेकर काफी चर्चा है, क्योंकि वह भाजपा के मझवां मंडल का पूर्व उपाध्यक्ष है। यह जिले में चर्चा के विषय बन गया है।

    पक्ष-विपक्ष के लोग इस पर कटाक्ष करने लगे हैं। यह पोस्टर इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हो रहा है। इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने बताया कि इस संबंध में मैंने भाजपा के मझवां मंडल के अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने बताया कि मझवां मंडल उपाध्यक्ष रहे भोनू सिंह को दो महीने पहले ही पार्टी से निष्क्रिय रहने पर निष्कासित किया जा चुका है। वर्तमान में वह पार्टी में नहीं है।