मीरजापुर में लूट के आरोपितों के पोस्टर में भाजपा मझवां का पूर्व मंडल उपाध्यक्ष भी शामिल

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। कछवां पुलिस की ओर से जारी किए गए चेन छिनैती व लूट के आरोपिताें के पोस्टर में भाजपा के मझवां मंडल का पूर्व उपाध्यक्ष भोनू सिंह का भी नाम व फोटो हैं। यह चड़िया कछवां का निवासी है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है।

पुलिस की ओर से इन दिनों जनपद में चेन छिनैती व लूट के आरोपितों का फोटो सहित पोस्टर थानावार चौराहे-तिराहे पर लगाया जा रहा है। अब तक देहात कोतवाली, कटरा, शहर व चील्ह थाने की पुलिस की ओर से अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे आरोपितों को चिह्नित करके उनकी फोटो सहित पोस्टर बनाकर चौराहे-तिराहे पर लगाए जा गए हैं, ताकि चेन छिनैती की घटनाओं पर रोक लग सके।

कछवां पुलिस की ओर से भी अपने क्षेत्र में चेन छिनैती व लूट करने के आरोपितों को चिह्नित कर उनका पोस्टर लगवाया गया है। इसमें पांच आरोपित का नाम व फोटो है। इनमें पहला फोटो भोलू सिंह का है। उसके बाद मोनू सिंह, मनोज, राजेश, दीपू है। भोनू सिंह को लेकर काफी चर्चा है, क्योंकि वह भाजपा के मझवां मंडल का पूर्व उपाध्यक्ष है। यह जिले में चर्चा के विषय बन गया है।