मीरजापुर के इस मार्ग का चौड़ीकरण होने से बनारस तक की दूरी हो जाएगी 20KM कम, मगर यहां फंसा है पेंच 

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। भटौली-बरैनी मार्ग किसानों की भूमि न मिलने के कारण चौड़ा नहीं हो पा रहा है, जबकि इसका एक भाग कछवां से भटौली तक चौड़ा कर दिया गया है। दूसरे भाग में जिवती गांव से भटौली तक चौड़ीकरण का कार्य होना है। इस मार्ग के चौड़ा होने से मीरजापुर से वाराणसी की दूरी लगभग 20 किमी कम हो जाएगी।

भटौली-बरैनी मार्ग को जिवती से लेकर कछवां के गांधी तिराहे तक 6.7 किमी चौड़ा किया जाना है। यह मार्ग दोनों तरफ दो-दो मीटर चौड़ा होगा। इसके लिए जिवती से भटौली तक सड़क के दोनों ओर किसानों की भूमि ली जाएगी।

कछवां से भटौली तक मार्ग चौड़ा कर दिया गया है, लेकिन जिवती से भटौली तक किसानों की भूमि न मिलने के कारण चौड़ीकरण का कार्य नहीं हो पा रहा है।

वर्तमान में यह मार्ग एक लेन का है। इसकी चौड़ाई तीन मीटर है। अब इसे दो लेन किया जाएगा। इसलिए दोनों ओर दो-दो मीटर कुल चार मीटर चौड़ा करना है। इसके बाद यह मार्ग सात मीटर चौड़ा हो जाएगा।

इसके लिए 16 करोड़, 35 रुपये जारी किए गए हैं। सड़क का निर्माण आरके कंक्ट्रशन कंपनी मीरजापुर कर रही है। इस पूरे बजट में सड़क निर्माण से लेकर 25 किसानों की भूमि लेने तक का काम शामिल है।

सड़क चौड़ी होने से राहगीरों को मिलेगी राहत

भटौली-बरैनी मार्ग पर प्रतिदिन दस हजार से अधिक वाहनों का आना-जाना होता है। मीरजापुर से वाराणसी जाने वालों के लिए यह मार्ग है। सड़क एक लेने की होने के कारण इस समय मार्ग पर आएदिन जाम लगा रहता है। इसको देखते हुए लोक निर्माण विभाग की ओर से एक प्रस्ताव भेजा गया था। इस पर मंजूरी मिल गई है। सड़क निर्माण के लिए 16 करोड़, 35 लाख रुपये भी जारी कर दिए गए है।