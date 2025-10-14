Language
    बाइक सवार को बचाने में दर्शनार्थियों से भरी ऑटो पलटी, हादसे में महिला सहित दो घायल 

    By Prashant Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:29 PM (IST)

    मीरजापुर में दर्शनार्थियों से भरी एक ऑटो बाइक सवार को बचाने के प्रयास में पलट गई। इस दुर्घटना में एक महिला सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

    बाइक सवार को बचाने में दर्शनार्थियों से भरी ऑटो पलटने से दो घायल।

    जागरण संवाददाता, ड्रमंडगंज (मीरजापुर)। हलिया-ड्रमंडगंज मार्ग के रतेह गांव में शिव पेट्रोल पंप के पास मंगलवार दोपहर प्रयागराज जिले के दर्शनार्थियों को लेकर जा रही ऑटो सामने चल रहे बाइक सवार को बचाने में अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इससे ऑटो में सवार महिला और उसकी नातिन गंभीर रूप से घायल हो गई।

    प्रयागराज जिले के कोरांव थाना क्षेत्र के टिकर मर्यादपुर गांव की रहने वाली 45 वर्षीया सविता देवी अपनी बेटी आराधना की एक वर्षीय पुत्री का मुंडन संस्कार और दर्शन पूजन करने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ऑटो से गड़बड़ा धाम गई थीं। दोपहर में दर्शन पूजन व मुंडन संस्कार कराने के बाद घर वापस जा रही थी।

    ऑटो जैसे ही रतेह गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंची तो आगे चल रहे बाइक सवार ने अचानक ब्रेक लगा दिया। जिसको बचाने के चक्कर में दर्शनार्थियों से भरी ऑटो सड़क पर अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं घटना के बाद बाइक सवार मौके से भाग निकला। हादसे में ऑटो सवार सविता देवी उनकी दस वर्षीय नातिन नेहा निवासी नीबी मगरहा थाना खीरी जिला प्रयागराज घायल हो गई।

    संयोग था कि घटना में अन्य सवारियां बाल बाल बच गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सड़क पर पलटी ऑटो को सीधा करके घायल महिला और बालिका को तत्काल उपचार के लिए ड्रमंडगंज स्थित विपिन हास्पिटल में भर्ती कराया। महिला के बांए हाथ और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं ।

    वहीं, बालिका की हालत सामान्य है। स्वजन प्राथमिक उपचार के बाद महिला की गंभीर चोट को देखते हुए उपचार के लिए ऑटो से प्रयागराज लेकर चले गए।

    घटना की सूचना पाकर अस्पताल पहुंचे एसआइ मनसुख यादव ने घटना के संबंध में ऑटो चालक धीरेंद्र कुमार और दर्शनार्थियों से जानकारी ली। ऑटो चालक धीरेंद्र कुमार ने बताया कि ऑटो में बच्चों सहित कुल छह सवारियां बैठी थी। घटना में अन्य लोग बाल बाल बच गए।